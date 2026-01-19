柯文哲批免費午餐「騙選票」 蔣萬安：他對各議題都有說法不是很正常？

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市推動校園營養午餐免費政策後，引發不同政治立場的激烈討論。前台北市長、民眾黨前主席柯文哲公開質疑政策屬於民粹政治，甚至直言「聽一聽，我知道你在騙選票」。對此，台北市長蔣萬安今（19）日受訪時重申政策初衷，強調「台北也是物價、還有生活物價成本最高的城市，光鮮亮麗背後，都是精打細算的日常。」

蔣萬安今日出席信義區「與里長有約」前，針對柯文哲日前在民眾黨活動中，批評免費營養午餐與鮮奶政策一事作出回應。媒體詢問，柯文哲此番言論是否形同打臉黨主席黃國昌及黨內其他支持者時，蔣萬安先回應表示，「柯主席對於各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？」

針對政策本身，蔣萬安進一步說明，推動營養午餐免費，核心考量在於孩子的成長與家庭負擔。他指出，政策希望在學童關鍵發育階段，確保孩子「吃得營養、吃得安心」，同時也能實質減輕家長在養育上的經濟壓力。蔣萬安也強調，更重要的是，希望每一個孩子不會因為家庭經濟狀況，在餐桌上感受到不同。

蔣萬安也點出，大家認為台北市家庭可支配所得較高，但台北也是物價、還有生活物價成本最高的城市，光鮮亮麗背後，都是精打細算的日常，因此營養午餐免費，這段期間，謝謝很多朋友給予多方建議，「看到很多地方給予很多支持。」

