柯文哲批免費營養午餐騙選票 秦慧珠嗆「嘴賤」：柯會是藍白合最大絆腳石

台北市長蔣萬安推動國中國小營養午餐免費政策，而民眾黨前主席、前台北市長柯文哲昨(18)日開轟，稱營養午餐完全免費是民粹政治，「知道你在騙選票」，他更指「生生喝鮮奶」政策也是在騙選票，沒有實際意義。對此，國民黨台北市議員秦慧珠今日受訪時開嗆「請柯文哲最後不要再這樣胡說八道了，未來的藍白合日子裡，柯文哲會是藍白合最大的絆腳石。」

秦慧珠表示，柯說蔣市長編列營養午餐費用是騙選票，是非常的尖酸刻薄、不厚道，而且站在藍白同陣營的角度，柯文哲也不識大體，因為其他的縣市，包括白營的縣市首長候選人，都以蔣萬安的政策為範本，難道柯文哲要把那些實施營養午餐的縣市首長開除嗎？要把未來白營把營養午餐免費當政見的候選人撤銷提名嗎？現在的市長要做的話，開除嗎？

秦慧珠指出，柯文哲做不到就表示是耍嘴皮子，連自家的候選人都不支持這個前黨主席的政見和隨意的批評了，怎麼有臉再去批評蔣萬安？今年是選舉年很重要，請柯文哲自重，站在藍白合的大前提下，不要嘴賤隨便亂講話。尤其不要去講什麼反大罷免是為了所有人要救柯文哲。

秦慧珠說，大家是基於理念，反對民進黨發起大罷免，不正當、不正確，在政治判斷上這種浪費行政資源，而不是為了柯文哲。難道所有這次去投大罷免反對票的人，都是喜歡柯文哲、認定柯文哲無罪、要去救柯文哲嗎？

秦慧珠最後表示，「我覺得這樣的推論，柯文哲未免太自大了，我們完全沒有辦法接受。請柯文哲最後不要再這樣胡說八道了，未來的藍白合日子裡，柯文哲會是藍白合最大的絆腳石。」

