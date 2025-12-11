柯文哲批檢方騙票搜索 勸黃國昌別吹牛D槽很滿小心相同手法

柯文哲開庭後受訪。（鏡新聞）

台北地方法院審理11日京華城案及政治獻金案，前台北市長柯文哲開庭後受訪表示，檢察官用搜索票抄家，拿手機、電腦再從中找資料編故事，現在也是要用同樣的手法去對付黃國昌，所以他跟黃國昌說，「不要吹牛說你D槽很滿，你越是這樣講他（檢方）越是有...」。

柯文哲表示，「今天證據提示，提報的是3400項，以前審判長說，台灣的司法很黑喔。其實我那時候跟審判長講說，我也沒有想到，一般的老百姓，面對國家機器是很無力的。這檢察官用國家薪水在辦案，他們是資源無限。我老實講啦喔，3400項的證據喔，其實到現在湊不出一點...我看了我還是...根本沒去......龐大的資料沒發現...。」

柯文哲說：「那最後法官有在問說，被告對這段時間偵訊的意見。所有的被告都說喔，他們被疲勞轟炸。還有跟他們被慘了（整慘了）。他們家破人亡，他不想再講。這就是我最難過的地方。其實你們要對付的是柯文哲一個人，不是要傷害所有的人。」

柯文哲表示：「這個案子是這樣啦，其實從那個搜索票開始。檢察官一直跟法院聲請搜索票。其實法官也沒有很多時間可以去看，因為時間很趕。那法官也是聽檢察官單面（片面）之詞，再去...（沒有）問那些...要被搜索的那些人的意見。所以一般來講啦，檢察官在目前的狀態下，法官都會同意核發搜索票去搜索啦。」

柯文哲認為，此案為「騙票」，拿到搜索票後，再搜手機、沒收電腦，然後再從裡面找資料去編。柯文哲說，該案起訴後，檢察官寫了三次補充理由書，就是說起訴以後還是在編故事，「會跟法官講說，我還算很耐打。一般被關幾個月，叫他講什麼他就講什麼。」

最後柯文哲說，「現在我看那個黃國昌啊，所以這個利用搜索票，然後抄家，拿你的手機、拿你的電腦，那從裡面再找資料來編故事。我發現喔，他們現在也是要用同樣的手法去對付黃國昌。」還說自己有提醒黃國昌不要吹牛說D槽很滿，越這樣講檢方越有興趣。





