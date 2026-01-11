柯文哲批民進黨反代理孕母是「為反而反」...林月琴轟法案「違背公共政策討論核心」！揭「白委棄守、黃國昌5分鐘閃人」

朝野立委近日就代理孕母是否納入《人工生殖法》修正草案，於立院交鋒。民進黨立委林月琴昨（10日）表示，民眾黨發布1張圖回應她在《人工生殖法》審查時的疑問，「包含聯合國及有在實行代孕的國家，都有指出代孕出生的嬰兒被販賣、遺棄的問題，我們應該如何防範？」林月琴指出，民眾黨的回覆是「販賣棄養本身就違法」，讓她「超級傻眼」。

林月琴昨日於臉書發文表示，她在立院針對《人工生殖法》提出疑問，「包含聯合國及有在實行代孕的國家，都有指出代孕出生的嬰兒被販賣、遺棄的問題，我們應該如何防範？」

廣告 廣告

民眾黨發布一張圖卡回應，「販賣棄養本身就違法」。林月琴直呼，「我超級傻眼，用幾個字就有辦法解決這個問題？」她表示，這根本上違背公共政策討論的核心，「我們立法者在立法時應該要用制度窮盡所有可能、預防所有風險，而不是等孩子被傷害再處罰」。

林月琴質疑，照民眾黨的邏輯，「所以先過再說，以後有小孩被販賣，再來加重刑期預防？那為什麼不能在根本上預防？」她指出，兒童權利的核心 是「最佳利益原則」，而不是「出事後誰去坐牢」。

林月琴點出，如果一個制度已知會讓某些孩子在出生時就面臨遭拒收的風險，那本身就違反兒童權利公約的精神，「關於人工生殖審查時，我們非常嚴謹、仔細的提出疑慮、和大家討論，卻又被前民眾黨主席柯文哲說我們都在為反而反、不給討論」。

林月琴質疑，「我提出聯合國的報告和其他國家面臨的現況，不是務實討論嗎？我提出衛福部做的風險評估報告不是科學嗎？」林月琴質問柯文哲，「柯主席，你要不要先看一下：那天委員會審查現場，誰是『全程』坐到底？」

林月琴批評，柯文哲口口聲聲說這是民眾黨優先法案，「那天到底有多少民眾黨委員到場、發言捍衛？」她指出，連柯文哲託付的民眾黨主席黃國昌也只是快閃發言，講完就收書包走人，停留不到五分鐘。

林月琴痛批，民眾黨自己的優先法案，先遭民眾黨立委棄守，接著又來斷章取義，把民進黨跨委員會委員從各個角度、理性且團結捍衛政院版本的發言，說成別的故事。

林月琴直指，「當天召委規則很清楚：有舉手，就讓你充分發言。所以我也拜託柯主席、民眾黨：要不要把那天藍白委員相挺的發言剪一剪、完整放出來，讓大家一起聽聽你們支持捍衛的理由」。林月琴嘲諷，「還是你根本找不到更多藍白委員的發言？」

（圖片來源：林月琴臉書、三立新聞）

更多放言報導

陳玉珍提「助理費除罪化」連藍委助理都反對！林月琴直言：你的錢被老闆拿去洗頭，不會生氣嗎？...批修法不只勞權受損「更成貪污溫床」！

健保補充保費將推「年度結算」！達標門檻低影響480萬人... 林月琴：應衡量影響層面、政策競合關係...「仍需多方了解調查」