柯文哲批營養午餐免費在騙選票 蔣萬安：對各種議題都有各種說法很正常

針對台北市長蔣萬安推動營養午餐免費，前台北市長柯文哲18日批，營養午餐免費完全免費，基本上就是民粹政治，若說「為了鼓勵生小孩」等理由，「我也知道你在騙選票，不過還可以接受」，但自己堅決反對「一週喝一次鮮奶」政策，因為這可能導致小孩吃飯時間亂掉，但「騙選票非常有用」。對此，蔣萬安今（19）日回應，柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？這段時間也謝謝很多朋友給予多方建議，地方也都給予很多支持。

蔣萬安今早出席與基層里長交流活動前受訪表示，柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？營養午餐免費最主要的是希望讓孩子在成長最關鍵的時期吃得營養、安心，也希望可以減輕孩子家庭的負擔，另一方面，也希望每一個孩子都不會因為家裡的經濟狀況而在餐桌上感受到不同。

蔣萬安說，大家看到的是台北好像每個家庭的可支配所得很高，但台北也是物價和生活成本最高的城市，所以在光鮮亮麗的背後都是精打細算的日常，因此關於營養午餐免費，在這段時間也謝謝很多朋友給予多方建議，很多地方也都給予很多支持。

