柯文哲批營養午餐免費是「騙票」！黃暐瀚反問：高虹安 9 月還推嗎？張啟楷、黃國昌跟不跟？

民眾黨前主席柯文哲日前批評營養午餐免費政策是「民粹騙票」，引發各界譁然。政治評論員黃暐瀚19日在節目中直接點名民眾黨新竹市長高虹安、嘉義市長參選人張啟楷等人，「柯主席既然說是騙票,民眾黨選將還要推嗎？」並感性提出「營養午餐保護清寒學生自尊」論點，將民眾黨內路線矛盾攤在陽光下。

柯文哲批「民粹騙票」 黃暐瀚反問：半數縣市都在做

柯文哲在談及台北市長蔣萬安推動營養午餐免費政策時明確表示：「完全營養午餐免費，其實它基本上就是一個民粹的政治，這大家都曉得。」他更直言，「我也知道你在騙選票，不過還好，還可以接受。」

黃暐瀚在節目中指出，「臺灣有一半的縣市都是這樣做的」，並反問:「那在柯主席的眼中，他有講說這是騙票...那民眾黨的選將們，還要不要騙票？」他強調:「我今天的直播的文章就是點到這裡，看起來可能會有點火藥味。可是這個叫君無戲言。」

根據聯合報整理，目前全台已有12個縣市實施營養午餐免費政策。新竹縣2002年就開始推動公立國小免費營養午餐，至今已超過20年。花蓮縣2010年、宜蘭縣2019年陸續跟進。桃園市長張善政2023年上任後，更將範圍擴大到公私立國中小全面免費。

黃暐瀚提到：「為什麼張善政在桃園的支持度這麼高，現在找不到人跟他競選，不是沒有理由的，人民對他很滿意。」他也提到花蓮，「很多的人不喜歡傅崐萁，可是他之所以被講作是花蓮王，也不是因為花蓮人傻傻的嘛，因為花蓮人對他滿意。」

新竹市免費營養午餐8月31日開跑 黃暐瀚：黨主席說騙票 高虹安還要騙票嗎？

最尷尬的是，民眾黨籍新竹市長高虹安已宣布今年8月31日起，公立國中小將全面實施免費營養午餐。黃暐瀚直言，「別人你管不住，別人在騙票那是別的黨...可是高虹安同黨哦，那既然柯主席都這樣講了，那新竹市還要堅持嗎？」他指出，「所以柯前主席還支持你的子弟兵高虹安繼續騙票嗎？今年九月還要騙下去嗎？」

除了高虹安，黃暐瀚也點名嘉義市長參選人張啟楷、陳婉惠、黃國昌等民眾黨政治人物。他表示，「張啟楷選嘉義市，他也說我當市長會跟進。那高虹安、張啟楷、陳琬惠、黃國昌到底要不要？」黃暐瀚強調，「如果我的節目有訪問到這些人，我會問他說，柯主席說騙票，那你們要騙票嗎？這個問題我是會問的。」

黃暐瀚：保護清寒學生自尊 講到有點感傷

身為學生家長的黃暐瀚，對營養午餐免費政策持正面態度。他說，「就營養午餐我覺得我是支持的，因為安心放心，並不是家長出不起這個錢讓小朋友吃。」他解釋，有些家長給孩子一天200元，「結果呢，他可能就買個巧克力麵包，那東西不夠營養。可是如果辦營養午餐的話，很確定他會有蔬菜、他會有蛋白質。所以我說安心跟放心不是只有省錢。」

黃暐瀚接著提出最關鍵的論點。他指出，目前清寒家庭學生本來就有營養午餐補助，但收費方式會讓這些孩子被同學注意到，「有一些小朋友，他的營養午餐其實是免費的，因為他是清寒家庭。可是每個學期到了老師要去收營養午餐費的時候，這個小朋友不用收，那個小朋友在收，班長在收的時候，這個王大同他就不用收，王大同會說，大家知道我們家是清寒的。這樣子大家能瞭解我意思嗎？」

他說明，「可是如果你全面的免費的話，這個小朋友在人生這個階段，可能爸爸做生意失敗，或怎麼樣，或媽媽生病，他不用去面對就是同學異樣的眼光。」黃暐瀚說，「講這裡我有點感傷，因為我們有很多的家庭其實是比較辛苦的。所以我支持蔣萬安市長這個政策，而且我已經告訴大家，不是蔣萬安一個人，早就有很多的縣市首長都這麼做了。」

民眾黨陷內部矛盾 2026選戰變數

黃暐瀚指出民眾黨的矛盾，「既然柯主席都這麼明確的認為營養午餐這個政策，並不是幫助這些小朋友，也不算福利，而是騙票，那麼民眾黨的政治人還要不要騙票？」

黃暐瀚直言，「我會有一點驚訝，如果是這樣的話，民眾黨的參選人理當應該就沒有這個營養午餐免費的政策，因為對蔣萬安來講這是福利嘛，對民眾黨來講這是騙票啊。」