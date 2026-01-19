柯文哲批營養午餐免費是民粹政治、騙選票 蔣萬安回應了

台北市長蔣萬安日前宣布台北市國中小營養午餐今年起全面免費，也帶動其他縣市跟進。不過民眾黨前主席柯文哲昨（18）日批評此為「民粹政治」，對社會財富重新分配沒有幫助；更批評蔣萬安推出的「生生喝鮮奶」政策，「騙選票非常有用，但沒有實際上的意義。」蔣萬安今（19）日回應，台北是物價與生活成本最高的城市，外界看到的「光鮮亮麗」背後，都是精打細算的日常。

蔣萬安說，柯文哲對各種議題「都有各種說法，這不是很正常嗎？」蔣萬安指出，推動營養午餐免費最主要是希望讓孩子在成長關鍵時期吃得營養、吃得安心，一方面減輕受惠孩子家庭的負擔，另一方面也希望每個孩子不會因家庭狀況在餐桌上感受到不同。他也感謝這段期間很多朋友給予北市府多方建議，也看到不少地方給予支持。

