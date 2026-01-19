柯文哲批營養午餐免費是騙選票！藍1句反嗆

▲前民眾黨主席柯文哲昨（18）日狠批，中小學營養午餐免費是民粹政治、騙選票。（圖／記者劉松霖攝）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安日前拋出營養午餐免費等政策，諸多縣市跟進，引前民眾黨主席柯文哲昨（18）日狠批，這是民粹政治、騙選票。對此，政論粉專《政客爽》反嗆柯文哲，講一句直白的，直到今天還很多藍營的支持者看柯文哲不順眼，要合作，大家就講話客氣一點，要開戰，說實話也沒人怕你。

《政客爽》今發文怒嗆，柯文哲是真的有心要藍白合下架民進黨，還是純粹不想被抓回去關？要評論營養午餐免費，當然可以從多個面向去分析利弊，但一句「騙選票」基本上就是直接貼標籤攻擊「所有實施營養午餐免費的縣市長」，連白營（？）新竹市長高虹安也一起罵進去了。

該粉專提到，要說「騙選票」，難道國民黨有在你柯文哲從土城走出來的時候，酸你「假老二褲子穿了沒？」、「總統大選民調不是要算總帳嗎？」，當初是誰掛保證自己民調比較高的？柯文哲酸「國民黨不要太高估自己實力，我是個很愛數據的人，我有做過研究」這是全世界最好笑的事情。這麼愛數據，你柯文哲怎麼好意思去年12月4日喊「2026藍白合別再讓3％、6％」？2024年總統大選裡國民黨的侯友宜整整贏你柯文哲7%欸。

該粉專怒指，在8月23號大罷免選舉結果出爐的時刻，當時國民黨馬上喊「釋放柯文哲」，讓國內新聞聚焦在這一件事情上面，讓藍白在立法院穩定合作至今。823那一場選舉，國民黨創造「萊爾校長」宣傳片，誇張地突破藍白同溫層，直接殺到綠營本陣去，幫民眾黨提的核三拉了多少票？你柯文哲有感謝一下嗎？政治合作是互相，不是靠貶損合作方來捧高自己。

該粉專砲轟，講一句直白的，直到今天還很多藍營的支持者看你柯文哲不順眼，很多只是從「討厭」變成「不願意批評」。你敢讓民眾黨要選縣市長的、要選議員的，在路上喊一句「國民黨不要太高估自己實力，藍營支持者不用你們的票」，可以試試看結果會怎樣。當初光是「木可公司」、「政治獻金亂七八糟」的事情，民眾黨跑了多少支持者，柯文哲是在土城待太久真的不了解狀況？要合作，大家就講話客氣一點，要開戰，說實話也沒人怕你。

