柯文哲批營養午餐免費騙選票 蔣萬安：讓孩子不因經濟在餐桌感受不同

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲昨日批評，台北市長蔣萬安拋出的營養午餐完全免費等政策是民粹政治，對社會財富重新分配沒有幫助。對此，蔣萬安今（19）日回應表示，台北市生活成本高，推動營養午餐免費，最主要是希望讓孩子好，「希望每一個孩子都不會因為自己的家庭或是狀況，在餐桌上感受到不同」。

「營養午餐完全免費基本上就是民粹政治。」柯文哲昨日於台北市輔選時表示，他在市長任內之時，台北市營養午餐中低收入戶免費，有能力負擔的家庭繼續付錢，在這個補助的狀態下，台北市再補貼有機蔬菜。他也指出，若說是蔣萬安為了鼓勵生小孩等理由，「我也知道你在騙選票，不過還可以接受」。

「柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？」面對柯文哲批評，蔣萬安回應表示，營養午餐免費最主要是希望讓孩子在成長最關鍵的時期，吃得營養、安心，減輕受惠孩子的家庭負擔；也希望每一個孩子都不會因為自己的家庭經濟狀況，在餐桌上感受到不同。

蔣萬安強調，大家看到的是台北市好像每一個家庭可支配所得很高，但台北也是物價還有生活成本最高的城市，因此在光鮮亮麗的背後，都是精打細算的日常；此外，他也感謝各界在這段期間的多方建議，也看到很多地方給予支持。

