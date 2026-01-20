柯文哲批營養午餐免費騙選票 黃瀞瑩：免費不等於免操心

記者李鴻典／台北報導

台北市長蔣萬安日前宣布115學年起轄內公私立國中小營養午餐全面免費，前台北市長柯文哲批這是民粹政治、騙選票。民眾黨台北市議員黃瀞瑩則說，制度愈是完善，才不會出現「免費背後是營養縮水！」

黃瀞瑩說，制度愈是完善，才不會出現「免費背後是營養縮水！」（圖／翻攝自黃瀞瑩臉書）

黃瀞瑩表示，針對台北市將推行的營養午餐免費政策，她認為，制度越是完善，才不會出現「免費背後是營養縮水！」

黃瀞瑩提到，已經有家長們告訴她，營養午餐免費後，「品質」會不會被忽略？也有家長認為，未來有沒有可能排擠其他教育資源？

黃瀞瑩強調，她要談的，不是政治，而是政策。首都扮演著全台政策領頭羊的角色，蔣萬安市長的態度，將影響政策的執行！因此，市府必須更負責任的向市民保證：營養午餐不只免費，也會讓家長、孩子免操心品質與資源排擠問題。

黃瀞瑩說，以下三點是她對市府提出的呼籲及提醒：

一、提出負責任的預算規劃與評估，確保教育經費零排擠。擬定餐費訂價與調整機制，確保午餐品質。

二、優先使用國產、在地食材。強化食農教育、落實食材可溯源與登錄機制。避免高鈉、高熱量加工食品，逐步增加友善環境與動物福利之食材。

三、改善第一線廚工待遇，確保營養師人力。通盤檢視校園廚房設施、設備是否老舊需汰換。

黃瀞瑩強調，免費不等於免操心，市府應該讓供餐制度健全，才能讓家長更放心。

