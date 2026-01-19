柯文哲批營養午餐免費「民粹、騙票」 蔣萬安回應了

台北市長蔣萬安回應柯文哲，營養午餐免費是希望讓孩子，在成長最關鍵的時期吃的營養、吃得安心。（孫敬攝）

台北市長蔣萬安日前推「生生喝鮮奶」以及「營養午餐免費」政策，前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲認為營養午餐免費對社會財富重新分配沒有幫助，而生生喝鮮奶騙選票非常有用，但沒有實際上的意義。蔣萬安19日回應，營養午餐免費是希望讓孩子，在成長最關鍵的時期吃的營養、吃得安心。

柯文哲昨日批評，營養午餐完全免費，基本上就是民粹政治，若說「為了鼓勵生小孩」等理由，「我也知道你在騙選票，不過還可以接受」，但自己堅決反對「一週喝一次鮮奶」政策，因為這可能導致小孩吃飯時間亂掉，但「騙選票非常有用」。

蔣萬安今日上午出席「台北市信義區115年度市長與里長有約」受訪時回應，營養午餐免費，最重要就是希望讓孩子在成長最關鍵的時期吃得營養、吃得安心；二方面，我們也減輕這些受惠孩子的家庭他們的負擔，另一方面，我們也希望每一個孩子不會因為自己家庭的經濟狀況在餐桌上感受到不同。

此外，蔣萬安指出，大家看到的是台北市好像每個家庭支配所得很高，但是台北也是物價、生活成本最高的城市，所以在光鮮亮麗的背後，都是精打細算的日常。因此我們營養午餐免費在這段期間，也謝謝很多朋友給我們多方面的建議，另一方面也看到很多地方給我們支持。

