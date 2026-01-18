柯文哲批營養午餐免費「騙選票」打到自己人？北市府一句話反殺

台北市長蔣萬安推動營養午餐免費政策，不少縣市政府也紛紛跟進，但卻遭民眾黨前主席柯文哲批評「騙選票」，是民粹政治。對此，台北市府回應，樂見各界支持營養午餐免費政策，「包括高虹安市長以及張啓楷委員等人」。

柯文哲。（圖／中天新聞）

柯文哲今天出席民眾黨「松信夥伴見面會」，提到營養午餐免費政策時，他表示，營養午餐完全免費卻沒有排富，變成所有人通通都免費，但這違反社會福利偏向弱勢，除非講「是為了應付少子化才有的福利措施」，這種理由才可以接受。

柯文哲更說，營養午餐完全免費基本上就是個民粹政治，倘若說是「為了鼓勵那些人生小孩」、「讓他生小孩負擔比較低」等理由，「好啦！我也知道你在騙選票，不過還可以接受」。

蔣萬安推動營養午餐免費政策，但卻遭柯文哲批評。（圖／中天新聞）

對此，台北市府副發言人魏汶萱表示，市府最關心如何給孩子充足營養，以及減輕家庭養育負擔，也樂見各界對營養午餐免費政策的支持，「包括高虹安市長以及張啓楷委員等人。」

