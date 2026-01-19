柯文哲批營養午餐免費「騙選票」 蔣萬安：柯對各種議題有各種說法

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

民眾黨前主席柯文哲昨質疑，台北市長蔣萬安推出北市中、小學營養午餐全面免費政策，是民粹政治、騙選票，也批反對「生生喝鮮奶」，指騙選票非常有用，但沒實際上的意義。蔣萬安今（19日）表示，柯對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？

蔣萬安上午出席與里長有約信義場，會前接受媒體聯訪，被問到怎麼看柯文哲的批評，蔣萬安說，柯文哲對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？營養午餐免費最主要的是希望讓孩子在成長最關鍵過程的時期，吃得營養、安心，二方面也減輕這些受惠孩子家庭的負擔，另一方面，也希望每一個孩子都不會因為自己家庭的經濟狀況，而在餐桌上感受到不同。

蔣萬安指出，大家看到的是台北市好像每個家庭的可支配所得很高，但台北也是物價還有生活成本最高的城市，所以在光鮮亮麗的背後都是精打細算的日常。因此，營養午餐免費，在這段期間，也謝謝很多朋友給予多方建議，另一方面也看到地方給予很多支持。

柯文哲昨稱，營養午餐完全免費政策，沒有排富，違反社會福利偏向弱勢，在科學上不對，除非因為大家都不生小孩，若理由是為應付少子化，才可以接受。推出每個政策要考慮兩件事，誰是受害者、誰是受益者，若全免費，顯然沒有很明顯的受害者，受益者是每一個人，可是卻把社會重新分配的機制取消掉，那這時候唯一的目的只是政策引導，但實務上看，全台營養午餐免費的，通常品質都變差，因為完全不要錢，大家就不會很珍惜，事實上，完全不用錢的時候，督導的力道會變弱。

柯文哲說，營養午餐完全免費，基本上就是民粹政治，並稱他也知道在「騙選票」，「不過還好啦，還可以接受」，沒有特別有意義；另他也說，自己絕對反對每天喝一杯鮮奶，更沒有意義，他直指給小孩子10點喝牛奶，12點就吃不下飯了，一週吃一天，很奇怪，這個騙選票非常有用，民粹政治，只是沒有實際上意義，政治就是這樣，「你也知道在騙選票，但好啦、好啦！要騙就去騙。」

