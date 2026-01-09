柯文哲批綠人身攻擊陳昭姿 吳思瑤酸：不要那麼巨嬰好嗎

柯文哲批民進黨人身攻擊陳昭姿 吳思瑤酸：求爺爺告奶奶到處告狀討救兵 不要那麼巨嬰好嗎。曾薏蘋攝

民眾黨前主席柯文哲今批評民進黨立委，針對陳昭姿提《人工生殖法》草案予以人身攻擊，民進黨政策會執行長吳思瑤表示，陳法案內容不成熟、配套沒到位，辯不贏人就惱羞成怒大暴走，凸顯的是她的專業不足，準備不夠。審法案靠專業，不靠人情，也不要搞悲情。一直求爺爺告奶奶，到處告狀討救兵，可以不要那麼巨嬰好嗎？

吳思瑤說，請柯文哲停止借題發揮、請陳昭姿停止呼天喊地；柯文哲可以評論前先看一下昨天審查條文的直播吧，就知道誰有理而誰在硬拗。

吳說，藍白立委昨天沒有人全力為陳昭姿的版本發聲，到場稀稀落落，陳昭姿要檢討的是自己的法案（或人緣），柯文哲該去查自家立委為何都當薪水小偷，怎麼反倒怪起認真審查的民進黨？大家輪番發言都是就條文論條文，倒是陳昭姿一直扯政治、罵民進黨、還牽拖大罷免。

她說，立委推法案是為了公眾利益，不是成全個人心願，也沒有誰說了算的時間表。尤其代理孕母制度攸關女性身體自主、子女權益，更涉及生命、人權與道德，絕不可以被政治交易、被速食買賣。民眾黨擺不平自家「兩年條款」，不要綁架法案，更不要設局嫁禍。

吳思瑤表示，《人工生殖法》全文54條，昨天才剛審查第一條，一部重要法案討論個三五次，何錯之有？民進黨堅持程序正義專業審查，不可能過水，更不會放水。

