柯文哲批綠反代孕「為反而反」 林月琴駁斷章取義：黃國昌只留5分鐘就走

民眾黨前主席柯文哲昨天下午前往立法院拜會院長韓國瑜，遊說支持《人工生殖法》修法納入代理孕母解禁，柯隨後在記者會大聲批評民進黨反代理孕母是「為反而反」，而且人身攻擊立委陳昭姿。對此，民進黨立委林月琴今（1/10）天在臉書發文反擊，表示民眾黨雖然說代理孕母是民眾黨優先法案，但黨團總召黃國昌也只是快閃發言，講完就收書包走人，停留不到5分鐘，「棄守優先法案，接著又來斷章取義。」

林月琴指出，民眾黨昨天發了一張社群圖卡，內容是她在審查條文時提到，「包含聯合國、及有在實行代孕的國家，都有指出代孕出生的嬰兒被販賣、遺棄的問題，台灣應該如何防範？」她反映，結果民眾黨的回覆是，「販賣棄養本身就違法」， 讓她相當傻眼，用幾個字就有辦法解決這個問題？

林月琴認為，這根本違背了公共政策討論的核心，立法者在立法時應該要用制度窮盡所有可能、預防所有風險，而不是等孩子被傷害再處罰。她質疑，照民眾黨的邏輯，都是先過再說，以後有小孩被販賣，再來加重刑期預防？那為什麼不能在根本上預防？

林月琴指出，兒童權利的核心是「最佳利益原則」，而不是「出事後誰去坐牢」，如果一個制度已知會讓某些孩子在出生時就面臨被拒收的風險，那本身就違反兒童權利公約的精神。

林月琴說，在審查條文時，民進黨立委非常嚴謹、仔細的提出疑慮、和大家討論，卻又被柯文哲說都在為反而反、不給討論，「我提出聯合國的報告和其他國家面臨的現況不是務實討論嗎？我提出衛福部做的風險評估報告不是科學嗎？」

林月琴不忍表示，「柯主席，你要不要先看一下，那天委員會審查現場，誰是全程坐到底？」她指出，民眾黨雖然說代理孕母是民眾黨優先法案，那天到底有多少民眾黨委員到場、發言捍衛？連黃國昌也只是快閃發言，講完就收書包走人，停留不到5分鐘。

林月琴批評，民眾黨棄守優先法案，接著又來斷章取義，把民進黨立委從各個角度、理性且團結捍衛政院版本的發言，說成別的故事，而且當天召委規則很清楚，有舉手，就讓立委充分發言。

林月琴最後說，「所以我也拜託柯主席、民眾黨：要不要把那天藍白委員相挺的發言剪一剪、完整放出來，讓大家一起聽聽你們支持捍衛的理由。還是你根本找不到更多藍白委員的發言？」

