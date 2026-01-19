柯文哲批蔣營養午餐免費政策「民粹政治、騙票」 秦慧珠嗆：不要嘴賤

台北市長蔣萬安日前宣布台北市國中小營養午餐今年起全面免費，不過民眾黨前主席柯文哲昨（18）日卻說這是「民粹政治」，並點名另一項已推行的「生生喝鮮奶」政策，稱此兩項議題「騙選票非常有用，但沒有實際上意義」。對此，國民黨台北市議員秦慧珠直批柯文哲是「藍白合絆腳石」。

批柯文哲會是「藍白合絆腳石」 秦慧珠：不要嘴賤隨便亂講話

秦慧珠說，「柯文哲不識大體，站在藍白合的大前提下『不要嘴賤隨便亂講話』」，並稱柯文哲會是藍白合「最大的絆腳石」。同樣為國民黨北市議員的楊植斗也形容，柯文哲「心直口快」的個性，「會讓國民黨的朋友聽起來很刺耳」。

民眾黨北市議員陳宥丞則呼籲外界不要「過度見獵心喜」，也不要在藍白之間尋找「見縫插針」的機會；他認為「騙票說」較為誇張、引發討論，但以台北市議員立場，仍支持相關政策。

北市府方面，副發言人魏汶萱表示，市府樂見各界對營養午餐免費政策的支持，包含高虹安市長、張啓楷委員等民意代表。蔣萬安則回應，柯文哲對各種議題「都有各種說法，這不是很正常嗎？」他表示，營養午餐免費主要是希望孩子在成長關鍵時期吃得營養、吃得安心，一方面減輕家庭負擔，另一方面也希望每個孩子不會因家庭狀況在餐桌上感受到不同。

台北／陳蜀強、楊岳達 責任編輯／周瑾逸

