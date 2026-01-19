柯文哲批蔣營養午餐免費騙票 陳宥丞：綠營不要見縫插針

前民眾黨主席柯文哲18日批評台北市長蔣萬安推出營養午餐免費政策是「騙票」，民眾黨台北市議員陳宥丞表示，民進黨不要見縫插針，他反批民進黨的少子化辦公室還在「空中樓閣」，要努力解決少子化國安危機，不用拿柯文哲出來祭旗。（議員陳宥丞提供／徐佑昇台北傳真）

前民眾黨主席柯文哲18日批評台北市長蔣萬安推出營養午餐免費政策是「騙票」，引起熱議。民眾黨台北市議員陳宥丞表示，民進黨不要過度的見獵心喜，或者是想要在藍白之間製造見縫插針。他直言，柯文哲的騙票說輿論會比較誇張，但站在台北市議員的立場，他支持這樣的政策。他更批，反觀民進黨的少子化辦公室還在「空中樓閣」，若要真正解決少子化國安危機，不用拿柯文哲出來祭旗。

陳宥丞表示，柯文哲提出的營養午餐「騙票說」引起了軒然大波，不過，民進黨的側翼、網軍、民意代表也不要過度的見獵心喜，或者是想要在藍白之間製造見縫插針的機會。

陳宥丞指出，因為從柯文哲昨天的完整論述 不管是「21世紀的資本論」還是政治資源的配置，甚至社會福利弱勢的補助都在在的強調，一個政策應該有這些不同的面向以及保護，這也是過去所有藍綠白議員民代在議會提醒的方向。那怎麼會柯文哲講出來的就完全是錯誤的呢？

陳宥丞也直言，柯的「騙票說」輿論會比較誇張，引起大家的討論，但站在台北市議員的立場，他支持這樣的政策，不過也要提醒北市府，不管在定價的定錨、制度的採購、營養午餐的品質還有它的營養程度，這才是人民真正關心跟在意，也是柯文哲昨天提出來的方向跟論述。

陳宥丞也批民進黨，少子化的辦公室到今天無法成立，由中央立委甚至到總統互推皮球，柯文哲也強調，如果要用解決少子化的原因，來成立所謂的營養午餐免費這樣的政策引導，他是完全的贊成跟支援。

陳宥丞更酸，反觀民進黨現在的執政，少子化辦公室還在空中樓閣、詐騙集團，不要忘記現在的總統是賴清德，現在的執政黨是民進黨，若真正要解決少子化的國安危機，不用拿柯文哲出來祭旗，要好好的面對問題、解決問題，這才是一個負責任的政府。

