柯文哲批蔣萬安免費午餐騙選票 鄭英耀：應尊重地方自治

台北市長蔣萬安近日宣布推動營養午餐免費、生生喝鮮奶等政策，遭前民眾黨主席柯文哲指地方首長推免費營養午餐是「騙選票」。對此，教育部長鄭英耀十九日在立法院受訪表示，地方是不是在騙選票，教育部不評論，但營養午餐是地方自治的權責，教育部給予尊重，最關心的是營養午餐須符合食品安全、衛生與營養均衡原則，並有助於學生身心健康發展。

立法院教育及文化委員會十九日邀教育部長鄭英耀列席，就「高級中等學校以下學校供餐與飲食教育之執行情形、困難、挑戰與因應對策」，以及地方財源補助問題等進行專題報告，並備質詢，鄭英耀於會前受訪時作上述表示。

蔣萬安日前拋出營養午餐免費議題後，各界看法不一；媒體詢問鄭英耀，如何回應新北市長侯友宜日前呼籲中央提出統一政策，避免各縣市出現落差。

鄭英耀說，教育部非常關心中小學生的營養午餐，是否能夠吃的健康、吃的安全，包括中央跟地方過去一直在推動「三章一Ｑ」，也就是所有食材能夠在地、新鮮、可溯源，而中央跟地方如何合作，不會因財劃法而有所改變，教育部對營養午餐的態度是一致的。

鄭英耀指出，從今年開始，地方財政因財政收支劃分法的修法，像新北市會增加超過新台幣四百億元，地方制度法也規範營養午餐屬於地方權責，教育部尊重地方的權責；如果地方需要中央協助做好更專業的把關，教育部樂意配合。

至於柯文哲批評蔣萬安的營養午餐免費、生生喝鮮奶政策是「民粹政治」、「騙選票」。鄭英耀表示，他不認為地方是在騙選票，因為沒有證據，但是從教育部的立場，地方自治的事宜由地方來負責推動，這是應該給予尊重。

鄭英耀說，教育部要確保的就是營養午餐的安全與健康衛生，然後能夠有助於學生的身心發展，這才是教育部在意的。

「三章一Ｑ」是指農產品品質與安全標章系統，三章指ＣＡＳ台灣優良農產品標章、台灣有機農產品標章、產銷履歷農產品標章，一Ｑ為台灣農產品生產追溯條碼ＱＲ Ｃｏｄｅ。