柯文哲批蔣萬安推營養午餐免費騙選票！北市府打臉指這兩人也支持

民眾黨創黨主席柯文哲今日直言，營養午餐免費政策是民粹政治、騙選票，未來品質一定下滑。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費政策，前台北市長的柯文哲18日出席「松信區夥伴見面會」時批評，此舉基本上就是民粹政治，對社會財富重新分配沒有幫助，而「生生喝鮮奶」政策也是「騙選票非常有用，但沒有實際上的意義。」台北市政府當晚回應，北市府樂見各界對營養午餐免費政策的支持，包括新竹市長高虹安、民眾黨立委張啓楷等人也認同。

柯文哲指稱，營養午餐完全免費政策並沒有排富，違反社會福利偏向弱勢，但若是應付少子化，就可以接受。推出每個政策要考慮誰是受害者、受益者，若說是全部免費，顯然沒有很明顯的受害者，受益者是每一個人，可是卻把社會重新分配的機制取消掉，這個時候唯一的目的只是政策領導。

廣告 廣告

柯文哲宣稱，實務上，全台灣營養午餐免費的品質都變差，因為若不要錢，大家就不會珍惜，完全不用錢的時候，督導的力道會變弱。營養午餐完全免費基本上就是民粹政治，另有一政策他也絕對反對，就是每天喝一杯鮮奶，以前台北市議員闕枚莎跟他講過，他說他是醫生，沒有說服他，給小孩子10點喝牛奶「12點就吃不下飯了」。

柯文哲譏諷，這個騙選票非常有用，只是沒有實際上意義，政治就是這樣，他直呼：「你也知道在騙選票，但好啦、好啦、要騙就騙。」對於柯文哲的批評，北市府副發言人魏汶萱表示，市府最關心的就是給孩子充足營養、減輕家庭養育負擔。市府樂見各界對營養午餐免費政策的支持，包括新竹市長高虹安、立委張啓楷等人也認同。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

力挺張啓楷 柯文哲：嘉義市藍白一定只會推出1組候選人

快訊》柯文哲：營養午餐免費是民粹政治、騙選票 品質一定下滑