柯文哲批蔣萬安營養午餐免費騙票 秦慧珠：不要嘴賤亂講話

國民黨台北市議員秦慧珠砲轟柯文哲批評「營養午餐免費」政策，稱柯不識大體並請不要再亂說話，直言他會是藍白合最大的絆腳石。（孫敬攝）

台北市長蔣萬安首推的「營養午餐免費」政策確定於今年實施，全台宣布已實施或宣布全面免費縣市已達20縣市，僅剩新北及嘉義尚未宣布全面免費。昨日前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲批評這項政策基本上就是民粹、騙選票，國民黨台北市議員秦慧珠今日回擊，柯文哲不識大體，並請柯不要再亂說話，直言他會是藍白合最大的絆腳石。

秦慧珠今日出席信義區「市長與里長有約」座談，會前被問柯文哲批評蔣萬安營養午餐政策騙選票時，大砲開轟站在藍白同一陣營的角度，柯文哲不識大體，因為其他的縣市包括白營的縣市首長候選人，都以蔣萬安的政策為範本搶先要做，難道柯文哲要把那些實施營養午餐的縣市首長開除嗎？未來白營要把營養午餐免費當做政見的候選人，撤銷他的提名嗎？現在的市長要做的話開除嗎？

秦直言，如果柯文哲做不到就表示是耍嘴皮子，連自家的候選人都不支持前黨主席的政見政策，跟隨意的批評，你怎麼有臉再去批評蔣萬安？

同時，秦慧珠表示，今年是選舉年很重要，請柯文哲自重，站在藍白合的大前提下，不要嘴賤隨便亂講話，尤其不要去講什麼大罷免，是為了所有的人要救柯文哲，大家是是基於理念反對民進黨發起這種大罷免，不正當不正確，在政治判斷上，在這個行政資源上的一個浪費，而不是為了柯文哲，難道所有這次去投大罷免的人都是喜歡柯文哲，認定柯文哲無罪要去救柯文哲嗎？

秦指出，柯這樣的推論未免太自大完全沒有辦法接受，請柯文哲最後不要再這樣胡說八道，未來的藍白合日子裡，柯文哲會是藍白合最大的絆腳石。

