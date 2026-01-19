柯文哲批蔣萬安營養午餐「騙選票」 藍白議員籲綠營勿見縫插針：不用拿柯出來當祭旗

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

前民眾黨主席柯文哲日前公開批評台北市長蔣萬安推動營養午餐免費政策是「騙選票」，相關言論引發連鎖反應。面對外界議論延燒，民眾黨籍台北市議員陳宥丞、台北市藍議員曾獻瑩以及台北市府方面，陸續就政策本質、藍白合作氛圍與市府立場發聲。

陳宥丞指出，若要真正回應少子化所構成的國安危機，就應好好地面對問題、解決問題，「不用拿柯文哲出來當祭旗」。（圖／陳宥丞辦公室提供）

針對柯文哲言論所引發的爭議，陳宥丞指出，一個政策應有不同面向，也是過去所有民代在市議會提醒的方向，怎麼會柯文哲講出來後，就是錯誤的呢？柯的營養午餐騙票說，固然引起軒然大波，「民進黨的網軍、側翼、民代也不要過度見獵心喜，或是想在藍白之間製造見縫插針的機會。」

陳宥丞進一步說明，，站在台北市議員的立場，支持免費午餐政策，訂價、採購、品質與營養程度，才是人民關心的重點，「這也是柯文哲昨天提出來的方向跟論述」。他同時將矛頭轉向中央政府，批評民進黨長期高喊解決少子化，少子化辦公室卻遲遲還停留在「空中閣樓」，中央、立委甚至到總統都互推皮球。陳宥丞指出，若要真正回應少子化所構成的國安危機，就應好好地面對問題、解決問題，「不用拿柯文哲出來當祭旗」。

藍議員曾獻瑩在回應相關議題時指出，「柯文哲這個人講話風格就是這樣，藍營若要與其合作，應有心理預備」，類似情況恐怕不會是最後一次。曾獻瑩認為，若藍白合被視為推動2028年政黨輪替的重要關鍵，民眾黨內部就必須有人適時提醒柯文哲講話要特別小心。他表示，「這樣的話講多了不利於藍白合的氛圍」，並強調藍白合能夠促成政黨輪替，這也是主流的民意 所以柯文哲旁邊的幕僚一定要常常提醒他。

北市府副發言人魏汶萱則表示，市府最關心的就是給孩子充足營養、減輕家庭養育負擔。市府樂見各界對營養午餐免費政策的支持，包括高虹安市長以及張啟楷委員等民意代表。魏汶萱也指出，市府樂見跨黨派對政策的正面回應，並提及包括高虹安市長與張啓楷委員等民意代表，都曾公開表達支持，顯示營養午餐免費並非單一政黨的政治操作，而是具有廣泛社會共識的民生議題。

