柯文哲批蔣萬安「騙選票」！ 吳子嘉諷：你騙鈔票所以被抓啊

民眾黨前主席柯文哲近日批評台北市長蔣萬安推出的「國中小免費營養午餐免費」、「生生喝鮮奶」政策，是為騙選票，引發討論。對此，媒體人吳子嘉反批柯文哲「你不只騙選票還騙鈔票，所以被抓了啊」。

粉專「董事長開講」20日在臉書分享一段吳子嘉批評柯文哲的影片片段。只見吳子嘉火力全開開轟柯文哲，他直言「那我反過來請教柯文哲，國家做的哪一個政策我都可以解釋成他騙選票，對不對，很簡單嘛，你柯文哲過去做的每一件事情，你除了騙選票以外，你還能片鈔票嘛，對不對，你騙鈔票所以被抓嘛」。

台北市長蔣萬安。（圖取自蔣萬安臉書）

影片一出，引發網友討論，許多網友在其po文下方留言表示「給你機會，不要不珍惜。枉費小草被你欺騙的感情」、「吳董說的有理，絕對認同啦」、「說的實在！！！柯政客小心因果報」、「柯看來還沒覺悟」、「董事長說的話是事實」、「吳董真是一針見血啊」。

