柯文哲批蔣萬安「騙選票」 秦慧珠嗆「苛薄嘴賤」：不識藍白合大體

在台北市推動校園營養午餐免費政策引發熱議之際，前台北市長柯文哲昨（18）日以「騙選票」形容相關作為，國民黨台北市議員秦慧珠今（19）日公開回擊，直指其非常尖酸、苛薄、不厚道，她認為，柯文哲此舉恐成為藍白合「最大的絆腳石」，要柯文哲不要嘴賤。

台北市長蔣萬安日前宣布實施營養午餐免費政策，盼減輕家庭負擔、照顧學童營養，卻遭柯文哲昨日在出席「松信區夥伴見面會」時批評，稱該政策「基本上就是民粹政治」，並指相關配套如「生生喝鮮奶」是「騙選票非常有用，但沒有實際上的意義」。

對於柯文哲質疑營養午餐免費政策動機，蔣萬安則低調回應，表示「柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？」並再次強調，台北市雖然整體收入水準看似亮眼，但實際生活成本高昂，「在光鮮亮麗的背後都是精打細算的日常」，市府希望透過政策，確保孩子在成長過程中吃得安心，也協助家庭減輕壓力。

秦慧珠今日出席信義區「市長與里長有約」活動時受訪，對柯文哲發言表達強烈不以為然，痛批其非常尖酸、苛薄、不厚道，並直言若從藍白合作的大方向來看，更是不識大體。她認為，柯文哲此舉恐成為藍白合「最大的絆腳石」，要柯文哲不要嘴賤。

秦慧珠進一步指出，民眾黨內不乏公開支持營養午餐免費政策，有新竹市長高虹安、民眾黨立委張啓楷等人都認同該政策，質疑柯文哲是否打算否定黨內同志的立場。她反問，難道要因此「把那些實施營養午餐的縣市首長開除嗎？」直言柯文哲太過自大，「柯文哲做不到，就是耍嘴皮子」，連自家陣營的候選人都未必買單前黨主席提出的主張，卻動輒對他人政策指指點點，痛批「你怎麼有臉再去批評蔣萬安」。

她也提醒，今年適逢選舉年，政治氛圍高度敏感，呼籲柯文哲應更加自重，在藍白合作的大前提下，「不要嘴賤隨便亂講話」。秦慧珠特別不滿柯文哲將反對大罷免的行動解讀為所有的人要救柯文哲，強調社會各界站出來，是基於理念立場，認為民進黨推動的大罷免不正當、不合理，無論在政治判斷或行政資源運用上，都是一種浪費，與是否聲援柯文哲無關。

秦慧珠最後質疑，難道每一位投下反罷免票的民眾，都是因為喜歡柯文哲、甚至認定其無罪，才選擇出面「救柯」？她直言，這樣的推論過於自大，「我們完全無法接受」，並要求柯文哲停止不負責任的發言，不要再胡說八道。

