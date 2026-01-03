柯文哲批賴清德太偏執 稱總預算解套關鍵「一念之間」

民眾黨創黨主席柯文哲(右二)今談中央總預算卡關，批賴清德總統太偏執。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕中央總預算至今仍在立法院卡關，尚未付委審查。民眾黨創黨主席柯文哲今到嘉市為立委張啓楷站台時受訪指出，之前立法院的僵局都能解決，為什麼現在不能解決？他批評都在賴清德總統的「一念之間」、太偏執，不要意氣用事。

媒體問到，昨拜會立法院民進黨團總召柯建銘互動熱絡，是否第一批立委2年任期將結束，要將民眾黨的調性、節奏拉回中性？

柯文哲說，民眾黨就是「理性、務實、科學」，他不樂見台灣陷入藍、綠兩極對抗局面，問題要解決，政治核心是執行力，但政治的主體、根本是人民，政黨吵鬧要表演，但要把人民放在心裡面、第一位，這是最簡單的事情。

張啓楷說，只要行政院長卓榮泰依照《軍人待遇條例》修正案編列預算、《警察人員人事條例》修正案恢復所得替代率到8成，重編或追加預算，總預算案馬上就能付委審查。

