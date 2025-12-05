柯文哲批賴清德幫中國經濟是「通匪」 總統府一句話回嗆

民眾黨前主席柯文哲批賴清德通匪。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德接受《紐約時報》專訪提及，台灣願意幫中國解決經濟問題，但遭到民眾黨前主席柯文哲嗆「通匪」。對此，總統府發言人郭雅慧今（5）日表示，「這個情緒性的發言，我就不做評論。」

賴清德表示，中國目前經濟的確非常不好，台灣今年經濟成長率會高達 7.37%，但根據國際金融機構推測，中國經濟成長率大概 4% 點多而已。他說，非常希望中國國家主席習近平在中國經濟內部競爭的時候，應該要考慮的不是如何擴張領土，而是如何把中國人民照顧得更好，台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決中國所面臨各項經濟上的問題。

不過，該番言論遭到在野黨、柯文哲批評是「通匪、資助共匪」。郭雅慧今回應表示，「這個情緒性的發言我就不做評論。」

另針對在野黨批評半導體赴美投資是掏空台灣、「德公移山」，郭雅慧回應，總統接受專訪提到美國在半導體投資 40% 到 50% 的這一塊，其實外界說法有一些扭曲。

郭雅慧還原，所謂的 40% 到 50% 並不是單單指台灣的投資，它指的還包括是日本、南韓以及美國的本土企業，大家一起合作。 她說，至於能否成功，當然要看美國企業、美國政策後續的進行。

郭雅慧指出，對台灣來說，台灣的半導體產業佈局全球，其實是去貼近對方的訂單；對台灣來說，要關注的是最關鍵的點，台積電或是半導體企業，其關鍵技術還有決策總部都留在台灣，所以沒有所謂掏空台灣的問題。

郭雅慧表示，台灣的國力一直都在，根留台灣。她強調，「我們是讓全世界跟台灣綁得更緊。我們是把一座護國神山變成一整串的護國山脈。 」

