柯文哲批賴「勿當賣國賊」 鍾佳濱：應強化語言能力

台美關稅15％不疊加拍板定案，不過民眾黨創黨主席柯文哲18日批評，半導體產業是好幾代台灣人累積下來的家本，「把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國，賴清德（總統）不要當賣國賊」；立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，賣台指的是出賣國家利益，不等於經濟貿易往來的買賣關係，建議柯前主席可以強化自己的語文能力。

鍾佳濱表示，這次台美的關稅談判可以說是創造了多贏，力積電日前發布重訊，宣布與美光簽署獨家合作意向書(LOI)，苗栗銅鑼P5廠以18億美元（約569億元台幣）現金賣給美光，「這樣的投資難道是台灣政府要求美商美光公司所為嗎？」。

他說，這是基於一個包括台積電宣布要赴美投資設廠之後，兩國之間電子半導體、電子產業重新規劃產業佈局，因為台積電持續地在美國投資、著重於美國市場的經營，相對美光作為一個半導體供應鏈的一部分，它也希望能夠在台灣上游的元件，取得更有競爭力的優勢地位。

鍾佳濱指出，所以經貿往來更加緊密不只是有利於台美雙方，也有利於全世界民主盟友他們使用非紅供應鏈，使用資訊電子產品更為安心。

鍾佳濱強調，柯文哲或許對於世界的經濟、貿易秩序不太了解，但是他千萬不要為在台灣諸多反對黨人士的出賣自己國家言論開脫，尤其是當前正有國安案件偵辦當中，這樣的言行更讓人懷疑，到底民眾黨是不是台灣民眾黨，「還是跟中國國民黨一樣，分不清楚本國跟敵國分際的一個政治人物」。

陳培瑜表示，柯文哲一向以來就是「又包牌又雙標」，他不敢得罪中國就左手打美國，不敢得罪美國所以就右手打中國，「一邊打中國一邊打美國以為兩邊都可以討好，這叫包牌」；而當柯文哲看到行政院副院長還有相關談判團隊表現良好時，他卻不願意稱讚做得很好，但他要不要問黃國昌自己去美國到底談了什麼，「難道黃國昌回來所不能說的這些機密，這些國際之間的互信，在柯文哲眼中也是一種賣國嗎？」，這就是所謂標準的柯文哲式的哲學，就是既包牌又雙標。

