柯文哲承認陳昭姿「不受兩年條款限制」 黃國昌：可做到2028

民眾黨前主席柯文哲設下不分區立委「兩年條款」，但立委陳昭姿因未完成推動代理孕母解禁，近日多次暗示會繼續留在立法院，更自曝並未簽署兩年條款。柯文哲今（1/9）天受訪時承諾，自己邀請陳昭姿加入不分區立委的時候，即便當時有兩年條款，但他還是承諾陳「一定讓你在任內可以完成這個法案。」黨主任黃國昌也坦言，如果，如果民進黨態度強硬，《人工生殖法》修法無法納入代理孕母解禁，陳昭姿就會做到2028年。

柯文哲今天下午前往立法院拜會院長韓國瑜，遊說支持《人工生殖法》修法納入代理孕母解禁，並在會後召開記者會。面對多家媒體都關注兩年條款是否出現變化，柯表示，當初準備2024大選時，為了可以徵召更多不同專業人士，所以訂下兩年條款，也提醒每個人「2年當4年用，認真工作。」

柯文哲說明，當初邀請陳昭姿加入不分區立委的時候，陳就反映自己有個畢生心願，就是推動代理孕母解禁，原因是她有先天子宮發育不良，所以無法生育、成為人生遺憾，所以希望幫助有類似情況的女性。他表示，當下聽到代理孕母解禁，就覺得這不涉及統獨，也沒有政黨利益問題，所以就承諾陳昭姿「一定讓你在任內可以完成這個法案」，雖然當時有兩年條款，但他還是答應陳的要求。

「只是我作夢也沒有想到，我會去坐牢。」柯文哲慨嘆，台灣社會後來就陷入大罷免，整個社會大分裂。昨天衛環委員會開會審查，結果民進黨立委都在人身攻擊陳昭姿，「我覺得太傷人了啦，何必這樣講。」他也苦笑表示，謝謝黃國昌用力扛住外界對兩年條款的質疑。

陳昭姿表示，自己一生從來沒有想過要從政，所以當柯文哲找上她時，她就明確要求柯支持代理孕母解禁，她才考慮加入，後來再見面時知道有兩年條款，「我還告訴主席，如果一年內完成，我可以一年就離開，因為我的心願是要完成這個法案。」

陳昭姿慨嘆，進入立法院後才發現，推動代理孕母解禁比想像中的更艱難，本來只是單純幫助不孕女性，卻被執政黨操作成政治攻防議題，甚至用非常驚悚、非常荒謬的造謠扭曲，讓理性討論的空間消失，所以法案推動上確實有點艱難。

陳昭姿說，自己被民進黨立委林淑芬說是「沒有子宮的女人」，但她沒有放棄，也感謝柯文哲體諒，更告訴她「承諾還在，希望代孕解禁可以完成。」她強調，只要完成代孕法案，就是完成階段性任務，馬上就會離開立法院，「所以請大家不要執著兩年、兩年半、三年、三年半這個數字，這是對病友負責任的態度，也是對主席負責任的態度」

媒體隨後追問，如果民進黨態度強硬，《人工生殖法》修法無法納入代理孕母解禁，是否代表陳昭姿會繼續當立委？又如何說服支持者民眾黨是有制度、而非人治的政黨？黃國昌先表示，去年黨代表大會就確定「「兩年條款不會變，除非柯文哲另有指示」，之所以加上但書，就是因為他知道柯、陳之間的協定，「我們答應人家的事情就要做到，這是我向來的原則，這也是柯文哲主席的原則。」

黃國昌說，所有人在答應列入不分區立委前，就已經簽下辭職書，「票都還沒投就簽字了」，辭職書早就放在秘書長周榆修的抽屜裡，每個人都一樣，這是當年的承諾、當年的制度，而制度到現在都沒有被改變，柯文哲對陳昭姿的承諾也沒有改變。

黃國昌說，如果民進黨堅持反對代理孕母，陳昭姿任期再長，也只能到2028年，「就持續努力推動啊，2028年一定要下來啊，要換人了啊。」他表示，相信陳昭姿會持續努力，當然也不希望民進黨為反對而反對、為了仇恨而反對，這不是台灣社會所樂見。

