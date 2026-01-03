柯文哲承諾當張啓楷總幹事、要在嘉義Long Stay

民眾黨前主席柯文哲與立委張啓楷受訪 圖：柯文哲臉書

[Newtalk新聞] 前民眾黨主席柯文哲今(3)日前往嘉義市幫黨提名市長候選人、立委張啓楷助選。他認為藍白在嘉義市還要要整合，合組最強團隊，他也認為張啓楷會贏，並說，「我就當你的選舉總幹事，我就住在這裡。」至於住的問題很簡單，就一個筆電、一個睡袋就好。

前民眾黨主席柯文哲、立委張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」，活動前兩人也接受媒體聯訪。

對於嘉義市長藍白整合，柯文哲說，整合還是要有一個過程，他認為就是選擇一個適當的時間比民調，合組一隊最強的競選團隊。

柯文哲說，他個人對張啓楷有很強的信心。第一、嘉義市民在台灣民主政治很特別，從許世賢開始，就很容易跳脫傳統政治，很容易接受新的觀念、或非主流政黨的習俗。

柯文哲說，第二、張啓楷是民眾黨在嘉義市最強、最適當的候選人，「我認為會贏啦」。「我就跟張啓楷講，我就當你的選舉總幹事，我就住在這裡。」

張啓楷則說，柯P常講嘉義是民主聖地，阿楷仔在這裡一定會贏，也一定要贏。作為一個很重要的宣布，「柯文哲、柯主席要當啓楷的競選總幹事，而且要在嘉義Long Stay」。

對於張啓楷說，今明天都安排，柯文哲也說，會用這種打法在嘉義市。

對於整合的時間表，張啓楷說，越快越好。最晚希望在2月15日農曆過年前。柯文哲有說，他這個總幹事是一天工作16小時的。柯文哲說，「標準的，必要時還可以延長」。

對於要在嘉義住？柯文哲說，住很簡單，隨便都可以住。一個Notebook、一個睡袋就夠了。

