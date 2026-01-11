柯文哲把子宮當「政治武器」？！吳靜怡批「假進步真父權」：把制度爭議轉成對政黨情緒勒索

民眾黨立委陳昭姿力推人工生殖法納入代理孕母，而民眾黨「2年條款」將至，陳昭姿也因未簽辭職書，引起黨內立委不滿；陳昭姿稱，待《人工生殖法》修法完成，才會辭職。對此，政治評論員吳靜怡昨（10日）質疑，代理孕母本應是一場高度嚴肅的公共政策討論，卻遭前民眾黨主席柯文哲綁進民眾黨的「2年條款」風暴，在高度不對等、風險集中的政策上，「先上車、後補票」，把女性身體當可遭制度化的工具，把制度的爭議轉成對政黨情緒勒索，一再展現父權主義。

自證實陳昭姿未簽署2年條款後，疑似她本人的辭職書在網路瘋傳，內容是由柯文哲親簽備註「需先完成代理孕母法案」，引起黨內制度雙標質疑。對此，吳靜怡於臉書發文痛批，「把女性子宮當政治武器，柯文哲的代理孕母話術有多噁心？假進步、真父權！」

吳靜怡表示，代理孕母本應是一場高度嚴肅的公共政策討論，進一步遭柯文哲綁進民眾黨內的「2年條款」風暴，他一方面承認制度存在，另一方面卻又稱自己曾「答應」特定立委完成法案。吳靜怡質疑，「如果今天可以為了代理孕母破例，明天是否就能為了任何政治目的再破一次？」她批評，「民眾黨的誠信和制度，被柯文哲一破再破」。

「『先求有、再求好』就是長期父權主義下的偷懶」，吳靜怡批評，制度還沒準備好沒關係，「先上車、後補票，讓女性承擔風險再說，女性的子宮不是試辦場域，在高度不對等、風險集中的政策上，根本沒有『先求有』的資格，修法的嚴謹應該是『沒有求好，就不該求有』！」

吳靜怡指出，柯文哲過去曾在公開演講中形容婦產科醫師「只剩一個洞，還要在女人大腿當中討生活」，當時就引發強烈反彈，因為那是一種赤裸裸的性別物化，女性被簡化成「洞」，成為他人操作與謀生的場域。

吳靜怡續指，「到今天，柯文哲才能把代理孕母說得如此輕巧，把女性身體當可被制度化的工具，變的只是包裝說詞，沒變的就是父權思想」。她批評，「把制度的爭議，轉成對政黨情緒勒索！」

吳靜怡點出，連副總統蕭美琴到歐洲議會演講的國際事務，也要一口氣收割成為陳昭姿的功勞，簡直無視中華民國台灣外交人員長期的努力，柯文哲用「誰欠誰人情」的邏輯來用情緒對立與道德勒索，綁架了一場公共政策與制度討論的議題。

吳靜怡批評，「真正噁心，是一再展現『朕及天下』的父權主義！」她表示，尊敬陳昭姿的專業與投入，「但無法認同柯文哲的父權政治操作」。吳靜怡直言，代理孕母不是任何政治人物證明自己政治影響力能跨越藍綠的舞台，「當代理孕母被拿來做政治攻防的那一刻起，最不進步的人，正是高喊進步的噁心人！」

（圖片來源：三立新聞、吳靜怡臉書）

