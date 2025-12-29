柯文哲把政治獻金違法「丟包會計師」！許美華批「公然侮辱大眾智商」：真的有信心小草都是沒出社會高能兒？

前民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金案等，其27日於民眾黨造勢活動上稱，「花錢僱一個會計師（指端木正），他竟然會自己調整帳目」。對此，反紫光成員許美華直言，「把自己政治獻金違法挪用被抓包，推到會計師身上，實在是公然侮辱台灣社會大眾的智商」。她質疑，「難道柯文哲真的有信心，小草都是沒出過社會、商業經營知識零分的一群高能兒？」

許美華昨（28日）晚間於臉書發文表示，「一直懶得寫柯文哲，因為他為自己A錢（貪污）辯解的所有理由，只要有點社會經驗和正常判斷力，都會聽不下去」。她提及，柯文哲近日又故技重施，把自己政治獻金違法挪用遭抓包，推到會計師身上，「實在是公然侮辱台灣社會大眾的智商」。

許美華質疑，「難道柯文哲真的有信心，小草都是沒出過社會、商業經營知識零分的一群高能兒？」針對柯文哲稱，「其實我們也一直沒想到說，我們花錢雇一個會計師，結果他居然會自己調整帳目」，許美華翻譯，柯文哲說的「調整帳目」，其實就是「做假帳」。

許美華指出，柯文哲說這話的意思是，同樣遭列為被告的涉案會計師端木正，自己擅自幫民眾黨做假帳。許美華說，她對財務會計相當熟悉，多年下來，處理過很多財會問題，認識很多會計師，「我從來沒有聽過，有會計師會在客戶不知情的情況下，為客戶調整帳目、做假帳」。

許美華續指，「我只聽過，有客戶要求會計師幫忙做（假）帳、或是出具無保留意見書、意圖掩蓋真實情況，卻被會計師拒絕的案例，但從來沒有聽過相反的劇情」。許美華直指，「哪個正常的會計師，會願意冒著丟掉自己會計師資格、甚至違法被抓被關的風險，幫客戶承擔這樣的嚴重風險？」

許美華表示，會計師記帳、簽證，像民眾黨這種收支單純、帳務不複雜的公司、組織，正常行情一個月頂多幾萬到十幾萬，「一年才收你多少錢，值得嗎？」她直言，「端木正幹嘛要冒自己職業生命幫你調整帳目、做假帳？唯一合理情況是，他也是共犯」。

許美華說明，端木正如果是共犯，他調整帳目的唯一理由，就是為了幫民眾黨和阿北的怪異金流做窗飾（window dressing ），「稍微瞭解財務會計的人都聽得懂吧？」她接續表示，而且端木正做這些事，柯文哲自己不見得一定清楚，「但他身邊處理錢事的人一定知道，結果柯文哲還在裝無辜、裝老實抱怨被會計師害了，真的是把小草當白癡」。

許美華指出，很多小草一直幫柯文哲喊冤，說「阿北清清白白」。她直言，「理由也很可笑，完全是一群聽不懂法律定義的法盲」。許美華說明，小草的邏輯很簡單，柯文哲收那些錢，就是支持者要給他的，不管是在辦公室踩飛輪收300萬元、或是在地下停車場直接拿去付辦公室裝潢費，「都是人家甘願給阿北的政治獻金，那就是阿北的錢啊！」

許美華提及，之前曾有小草到她的版上留言嗆聲，留言內容讓她快昏倒，「你又找不到對價關係，人家支持柯文哲、願意給他錢，就是政治獻金，他為什麼不能收？」對此，許美華直呼，就是因為政治人物會有很多人想要收買，非常容易出現貪污問題，所以全世界民主國家對政治人物收受政治獻金都規定嚴格。

許美華表示，政治獻金必須按照規定公開、申報，捐獻時間、用途也有明確規範，非選舉期間不能收受政治獻金，否則就是違法。她舉例，前總統陳水扁、前立委林益世等案件，政治人物收賄「有無違反職務」引起爭議，後來才會有《公務人員財產來源不明法》，「意思就是，如果阿北的財產突然異常增加，又無法提出合理解釋，都是有罪的」。

最後，許美華問道，「講到這裡，小草聽得懂嗎？」她直言，「我真的不理解，為什麼到現在，還有正常人可以為他明顯違法的收錢行為辯解？」許美華表是，「只能說，到現在還相信『阿北清清白白、受政治迫害』的人，已經不是什麼政治立場了，這不是盲目崇拜信神、就是腦袋有問題，自己選一個吧！」

（圖片來源：YouTube＠民眾之聲、許美華臉書）

