柯文哲把朝野僵局歸咎賴清德 民進黨嗆問：認同藍白挺貪污、亂憲政？

記者劉秀敏／台北報導

民進黨發言人李坤城（圖／記者劉秀敏攝影）

民眾黨前主席柯文哲今（2）日在立法院指稱，朝野僵局應歸咎於總統賴清德。對此，民進黨發言人李坤城表示，目前立法院是在野黨佔多數，賴清德總統上任以來，已多次主動遞出橄欖枝，無論是邀集院際協商，或是請在野黨領袖聽取國安報告，賴清德念茲在茲始終希望在野黨能放下政治對立，一同為國家福祉努力，無奈相關善意作為一再遭到在野黨無情杯葛，導致朝野僵局持續，令人遺憾。

李坤城指出，國民黨團總召傅崐萁過往劣蹟斑斑，相關貪污爭議社會早有公評，而對此最為清楚的，正是今日坐在柯文哲身邊的黃國昌。過去黃國昌曾如何嚴厲批評傅崐萁涉及的貪污案件，社會仍記憶猶新，如今卻成為被傅崐萁「摸頭」的小弟，跟隨國民黨一同行使政治操作，推動毀憲亂政的作為，立場急轉，令人錯愕。對於這樣的政治轉變，難道柯文哲也對民眾黨成為傅隨組織抱有期待？

李坤城強調，民進黨要嚴正請問柯文哲，藍白在立法院不務正業，刻意拖延總預算審查，阻擋軍購預算，影響國家安全與正常運作，卻同時提出所謂「挺貪污五法」，企圖為貪污犯脫罪，甚至走向除罪化。面對藍白聯手擋預算、挺貪污、破壞憲政體制的作為，柯文哲是否也能認同，是否願意向社會大眾清楚說明立場？

