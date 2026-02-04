柯文哲投機分化的戰術1–為何柯文哲願意冒大險推出極有國安疑慮及雙重國籍身分的人.

關於民眾黨不分區立委遞補人選李貞秀的爭議，涉及其婚姻狀況、國籍法律衝突以及政黨提名考量。以下整理相關事實與各方觀點：

關於「婚姻健康與否」及離婚爭議

針對李貞秀的婚姻狀況，近期引發輿論熱議的焦點在於其「離婚時機」：

離婚事實： 李貞秀已證實於近期辦理離婚。

質疑點： 媒體披露她在遞交不分區提名申請的「隔天」即與台籍丈夫辦理離婚。

李貞秀回應： 她表示「女人不是男人的附庸」，並指每段婚姻都有難處，之所以選擇在此時離婚，是為了避免從政影響家人，強調這是「友好的分手」且家人支持其決定。

外界質疑： 部分民進黨立委與律師質疑其是否為「假離婚」以規避特定身分查核，或藉由婚姻制度「洗人口」（讓多名中國籍子女轉為台籍）後再切割。

雙重國籍與法律爭議

這是該案最核心的法律攻防點：

《國籍法》vs.《兩岸條例》：

陸委會/內政部觀點： 主張《國籍法》規定公職人員不得有雙重國籍。即便兩岸關係特殊，擔任公職仍需放棄其他國家國籍。

李貞秀與民眾黨觀點： 認為根據《憲法》，中國大陸並非「外國」，且實務上中國政府不核發「放棄國籍證明」給台灣人，導致法律上無法達成，主張只需依《兩岸條例》註銷大陸戶籍即可。

現況： 內政部已函請李貞秀限期提供放棄大陸國籍的證明，若無法提供，可能面臨解職。

柯文哲與民眾黨的提名動機

柯文哲願意承擔「國安疑慮」風險提名李貞秀，主要基於以下政治考量：

代表性與族群票： 民眾黨希望透過提名陸配，展現多元包容並爭取百萬新住民及其家屬的支持。

挑戰現行體制： 柯文哲批評政府對「陸配參政」的 SOP 不清，並質疑賴政府「努力說」（指陸委會稱應努力放棄國籍）在實務上根本不可行，藉此突顯兩岸法律定位的矛盾。

制度性安排： 李貞秀是因民眾黨不分區立委「兩年條款」（前兩年任期結束後辭職，由後續排名遞補）而獲得上台機會。

總結

李貞秀案已演變成高度政治化的法律攻防。其婚姻狀況被對手解讀為法律漏洞的操弄，而其國籍身分則觸及了台灣對於兩岸定位最敏感的法理紅線。目前此案仍處於內政部要求佐證與當事人抗辯的階段。