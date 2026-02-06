柯文哲投機分化的戰術2–台灣人民會接受柯文哲政治投機的身段嗎?

關於台灣大眾與民眾黨支持者對於柯文哲「政治投機」與相關爭議（如李貞秀提名）的看法，現況呈現高度的社會分歧：

台灣社會大眾：評價分化

批評者視為「投機」： 反對者與部分輿論批評柯文哲是「政治變色龍」或「投機分子」，認為其在統獨議題（如「兩岸一家親」）與政黨合作（藍白合）上的反覆，缺乏堅定的價值觀。

年輕選民的失望與支持： 過去柯文哲深受 20-30 歲年輕人支持，因其「批判者」形象被視為藍綠外的替代選擇。然而，隨其涉及司法案件（如京華城案），民調顯示約 40.4% 的民眾認為其不乾淨清白，顯示其「清廉」人設在一般大眾心中受損。

民眾黨支持者（小草）：高度忠誠且偏向「政治迫害」觀點

儘管外界質疑聲浪大，但民眾黨支持者的看法高度一致：

司法正義觀點： 根據 2025 年 9 月的民調，90.6% 的民眾黨支持者認為柯文哲案有政治力干預，遠高於民進黨與國民黨支持者。他們普遍認為相關指控是「綠色司法」的政治追殺。

對「投機」的詮釋： 支持者多將柯文哲的策略轉向解讀為「務實」或「打破藍綠僵局」，而非單純的投機。

對李貞秀爭議的內部看法

針對李貞秀（陸配不分區遞補）引發的爭議，民眾黨內部與支持者社群出現不同聲音：

支持多元包容： 黨部與李貞秀本人主張這是「多元包容」的展現，批評政府對陸配參政設置法律黑洞。

內部矛盾： 李貞秀因反對廢除「兩年條款」與黨內人士（如黃光芹）爆發激烈口角，甚至被爆在群組內稱人為「寄生蟲」，引發部分支持者對其形象與適任性的質疑，認為這可能損及黨的整體利益。

總結現狀

目前的台灣民意中，柯文哲已從「超越藍綠」的共主，轉變為「極端分化」的象徵。支持者對其政治決策（如冒險提名李貞秀）多採捍衛態度，視之為對體制的挑戰；而大眾則對於其司法誠信與國家安全立場存有高度疑慮。