柯文哲投機分化的戰術3–小草們 世代焦慮、反建制情感與身分認同的複合式心理現象「在廢墟中稱王」

分析柯文哲支持者（俗稱「小草」）的心理狀態，多位社會心理學者與政治評論家指出，這是一場結合世代焦慮、反建制情感與身分認同的複合式心理現象。

這些選民的核心心態可歸納為以下幾個面向：

世代焦慮與尋求出口

支持者多為 20-39 歲的年輕群體，他們在成長過程中經歷了台灣房價高漲、薪資停滯以及藍綠長期執政下的社會停滯感。

心理特徵： 感到在傳統社會結構中「被剝奪」，因此產生強烈的焦慮與無力感。

支持動機： 柯文哲直白的語言與「打破既有框架」的形象，讓這些選民將他視為對抗不公體制的代言人或情緒出口。

反建制與「憎恨藍綠」的集體情緒

這群選民的特點是「同時反藍也反綠」，他們對兩大黨的信任度極低。

非黑即白的二分法： 柯文哲擅長塑造「政客 vs. 素人」、「藍綠皆爛 vs. 白色清流」的敵我形象。支持者傾向接受這種簡化的政治敘事，因為這能降低理解複雜政策的心理成本。

負面投票動機： 研究發現，對特定政治人物的「厭惡」往往比「喜愛」更能驅動選民。對於小草而言，支持柯文哲更多是為了否定傳統政客。

「受害者」情節與身分認同

隨著柯文哲面臨司法調查（如京華城案），支持者的心理轉變為一種穩固的「身分認同」：

政治迫害敘事： 超過 90% 的民眾黨支持者認為柯案涉及「政治干預司法」。在他們心中，柯文哲是挑戰體制而被清算的悲劇英雄，這種「受害者情節」反而強化了支持者的黏著度。

自喻為「小草」： 透過自稱小草，支持者建立了一種「在夾縫中堅韌求生」的集體認同感。即便柯文哲被質疑前後不一，他們仍傾向於相信「阿北是被逼的」或「這是務實的生存手段」。

務實與犬儒交織的防衛心理

部分分析指出，小草擁有一種「看穿一切」的犬儒心理，他們並不期待柯文哲是完美的道德完人，而是更在乎他是否能「把事情做成」。

心理防禦： 當柯文哲出現爭議時（如李貞秀提名案），支持者會發動心理防禦機制，將批評視為外界的「標籤化」或「羞辱」，進而更加退縮回同溫層中尋求安慰。

總結來說，柯文哲的「極端分化」策略成功地將支持者與社會大眾切割開來，建立了一個以不滿現狀為核心、情緒依附極強的政治社群。這類選民支持的已不再單純是政策，而是一場關於「奪回話語權」的心理抗爭。

原先小草支持柯文哲的理念在柯文哲變色龍的策略下,完全崩解,部分支持者選擇離開,但還是有部分支持者更死忠於民眾黨的舞台,這代表這些留下來的人也認爲在民眾黨可取得一定的政治位置!

政黨發展中非常現實的「質變過程」。當一個政黨的理想性格（如清廉、超越藍綠）因為領導人的爭議而崩解時，留下來的人確實會經歷一套「心理與利益的篩選機制」。

這群留下來的死忠支持者或黨職人員，其動機可以從「政治利益」與「心理補償」兩個層面來解析：

政治機會的「投機與卡位」心理

對於部分留下來的中堅份子或積極支持者來說，民眾黨確實提供了一個「快速晉升的電梯」：

小黨的低門檻： 在國民黨或民進黨，想要獲得參選機會（如里長、議員）需要長年的基層經營與派系支持。但在民眾黨，只要展現極高的忠誠度並獲得高層青睞，即便政治資歷淺，也能迅速獲得提名（如李貞秀的案例）。

資源重分配： 隨著部分溫和派、知識分子支持者（如原先的「白色力量」）離開，黨內權力出現真空。這對留下來的人來說，反而是一個「清空競爭者」、奪取黨內話語權與職位的絕佳機會。

政治代理人： 這些人看準了民眾黨即便式微，仍保有一定的政黨補助金與政黨票基礎，這是一個足以支撐他們獲取政治位置的「殼」。

同溫層的「心理套牢」效應

除了實質利益，留下來的基層支持者往往存在「沉沒成本」的心理：

不願認錯： 過去幾年投入了大量的時間、情感與金錢支持柯文哲，若現在承認柯文哲崩解，等於否定了自己過去的人生選擇。

身分認同大於是非： 當外界批評越猛烈，他們越會縮回同溫層。在那個環境裡，他們不是「支持投機者的人」，而是「守護正義的戰士」。這種心理需求讓他們更依賴民眾黨這個舞台。

民眾黨「邪教化」或「信仰化」的傾向

當政治理念崩解，取而代之的是對領導人的「個人崇拜」：

純化過程： 離開的是理性務實、重視價值的人；留下來的是情感依附強、偏向激進的人。這會導致黨內聲音越來越單一，剩下的死忠者會認為自己是「碩果僅存的真選民」。

政治受難者敘事： 他們將柯文哲的司法問題與政治爭議視為「受難」。對他們而言，待在舞台上不是為了理念，是為了「復仇」或「平反」。

結構性觀察：民眾黨的「空心化」

您提到的「崩解」與「死忠」並存，導致了民眾黨目前的結構性矛盾：

向上流動與向下沉淪： 黨內高層與積極分子爭奪的是遞補席次、黨職權力（如不分區兩年條款的爭奪）；但底層民意卻在流失。

政治舞台的泡沫化： 雖然留下來的人能取得「位置」，但這個位置的社會公信力與實質權力正在快速縮水。

總結

這些留下來的人中，確實有一大部分是看準了「在廢墟中稱王」的機會。對他們而言，柯文哲是否還是原來的那個理念先行者並不重要，重要的是「民眾黨這個招牌」目前還能讓他們在政治版圖上佔有一席之地，即便這個位置充滿了國安疑慮與道德爭議。

這也解釋了為何民眾黨會推出像李貞秀這樣具備極大法律與政治風險的人選——因為在理念崩解後，黨內的操作已轉向極端生存主義：只要能保住權力與席次，任何「政治險棋」都在所不惜。