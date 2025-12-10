柯文哲抗告了！不滿只給「判決後播出」 再拚「法庭直播第一人」

前台北市長柯文哲涉及京華城案，開庭頻頻砲轟北檢政治辦案，還訴求法庭直播讓公眾檢視。資料照。廖瑞祥攝



前台北市長柯文哲涉入京華城案及政治獻金案，開庭頻頻怒轟檢察官政治辦案，更訴求開放「法庭直播」讓公眾檢視本案。他日前正式提出聲請，但合議庭只准許依照司法院規定「於判決後播出」，不是「法庭直播」。柯文哲的辯護律師團醞釀抗告，據了解，台北地院今（12/10）日收到他的抗告狀了，將會整卷送由高等法院進行裁定，柯文哲能否成為「法庭直播第一人」結果還未定。

立法院今年6月修正《法院組織法》，規定地方法院審理「涉及重大公共利益」或「社會矚目」案件時，得審酌各種情況，將言詞辯論及裁判宣示錄影下來並公開播送。不過，司法院10月訂出「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」，是採取「單一鏡頭」、「定向定焦」方式拍攝，且在裁判宣示後或公告後才會播出，並非「直播」。

柯文哲日前向合議庭聲請，就本案言詞辯論及宣判進行直播，合議庭審酌本案涉及重大公共利益且社會矚目，公開播送不妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，也不會對參與程序的人及他人的生命身體、隱私、營業秘密或其他權益造成損害，准許聲請。

裁定也指出，公開播送以「完整播送」為原則，而且本案被告彼此被起訴的事實難以分割，因此，播送範圍會擴及於柯文哲以外所有當事人和參與人。

司法院因應修法訂出「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」，但只准裁判宣示或公告後5日播出。侯柏青攝

不過，柯文哲主張應該「直播」並未被合議庭採納。合議庭認為，為了避免開庭過程中，如果有危害到參與程序者的生命、身體、自由、隱私、財產或嚴重影響審判公平性的狀況時，無法立刻適當處理，可能會造成難以回復的損害。因此，司法院規定只在「裁判宣示或公告後」播出，且可用「變聲、變像」等方法，讓閱聽大眾無法直接辨識個人身分。

合議庭指出，為避免播送時間延宕過久，該辦法也同時規定最遲應該在裁判宣示或公告後5日播出，已經衡平公共利益、審判公平性、程序參與人及他人的權益，並不違背《法院組織法》規定，因此不採納柯文哲的主張。

但柯文哲律師團認為，司法院訂定的播送辦法已違背修正後的《法院組織法》的立法意旨，提起抗告要求法庭直播，北院今日收到抗告狀，全案將由高院進行進一步裁定。柯文哲能否成為「法庭直播」第一人，結果還不一定。

