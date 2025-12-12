柯文哲抗告要法庭直播被駁回 端木正案卻翻盤不得播送

柯文哲爭取法庭直播失敗。資料照片

民眾黨前主席柯文哲向法院聲請法庭直播，北院裁准「法庭錄影、錄音要宣示或公告後才可以播出」，意即同意事後播送，但柯文哲認為，事後播送未堅守審判獨立，提出抗告，台灣高等法院12日駁回，另端木正案件應屬不得公開播送的案件，法庭錄影予以撤銷。

柯文哲與沈慶京抗告主張，法院實施公開播送應該「同步」、「即時」，法庭錄音錄影公開播送實施辦法第12條第1項規定應於案件裁判宣示或公告後播出，若一律限縮為裁判宣示或公告後之「事後」播送，已逾越母法授權，原審竟依該實施辦法裁定事後播送，顯未堅守審判獨立。

而柯文哲辯護團隊也曾指出，京華城案、政治獻金案審理至今，已進入言詞辯論程序，已無法庭錄音錄影公開播送實施辦法總說明所稱的「外洩隱私致難以回復損害之事由存在」，為此依《法院組織法》第90條第4項前段提出抗告。

同案被告端木正向高院主張，他涉犯罪名為法定最重本刑3年以下有期徒刑的罪，屬於法院組織法第90條第7項第4款所定不得公開播送案件，原審裁定此部分公開播送與法有違。

高院合議庭審酌，駁回柯文哲與沈慶京的抗告，並給出理由：

法庭錄音錄影公開播送實施辦法第12條第1項規定，是司法院依法院組織法第90條第9項規定授權所訂立，乃執行法庭公開播送細節性規定之行政命令，核其授權明確，內容亦與法庭公開播送為確保人民知的權利、當事人公平審判權及實現公開透明的正當法律程序之立法目的相符，並未逾越授權範圍，且無違背母法之規範意旨。

原審依上開規定裁定本件准予公開播送，並敘明事後播送方式適當之理由，核無違誤或不當，抗告人柯文哲、沈慶京之抗告均無理由，此部分應予駁回。

端木正部分，應他涉犯刑法第216條、第215條、第220條第2項之行使業務上登載不實文書罪嫌，依法院組織法第90條第7項第4款規定，屬不得公開播送案件，原審依職權裁定此部分公開播送，尚有違誤，故抗告人端木正抗告有理由，此部分應予撤銷。



