即時中心／温芸萱報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，北院昨（11）日開庭進入言詞辯論，因法院僅准錄影、宣判後5日內播送，與他要求「即時直播」不同，柯10日向高院抗告，但今（12）日被駁回。對此，政治評論員吳靜怡指出，柯花時間炒作直播，怎麼不找可以自證清白的證人？不是司法攻防，而是政治煙霧彈，她直言，當政治成為柯文哲涉嫌圖利貪污的遮羞布，沉默的多數就成了最大的答案。

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城弊案，北院昨日開庭，進入最終言詞辯論。由於法院裁定僅能錄影、待宣判後5日內播送，與柯文哲主張的「即時直播」不同，因此他在10日向高院提出抗告。不過，高院今日上午做出裁定，駁回抗告。

廣告 廣告

快新聞／柯文哲抗告遭高院駁回！吳靜怡質疑「1操作」嗆：政治成貪污遮羞布

柯文哲10日向高院提出抗告。不過，高院今日上午做出裁定，駁回抗告。（圖／民視新聞資料照）

對此，政治評論員吳靜怡在臉書發文指出，柯文哲花時間炒作法庭直播，卻不找可以自證清白的證人。她表示，柯文哲昨日開庭後高喊「賴清德比小英還糟糕！」，試圖把京華城案的審判拉回政治戰場，但問題不是賴清德，也不是蔡英文，而是案件本身。案件中共有十一名被告，其中四人已認罪，且都是市府與京華城案的關鍵人物，包括台北市前副市長彭振聲、都發局前總工程司邵琇珮、鼎越開發前董事長朱亞虎及威京集團法務經理陳俊源，這些認罪成為檢方事證鏈的關鍵證據，但柯文哲沒有回應實質指控，反而把焦點導向林欽榮與蘇麗瓊，兩人未認罪，也非檢方最關鍵的指控者。

吳靜怡直言，這不是司法攻防，而是政治煙霧彈。她指出，若柯文哲真心要「直播透明」，就不應只講書本內容，而是應針對現金流問題說明，例如「阿北十大金流進土城、三百萬現金從哪來、在市府辦公室騎腳踏車時為何有三百萬、謝國樑母親的兩百萬是誰拿走、幾千萬現金流向何處」，並主動傳喚金主或其他關鍵證人。

此外，吳靜怡也提到，柯文哲上週與民眾黨現任主席黃國昌直播同時上線突破五萬人，但自己開始「土城十講」僅剩一萬多人，比黃國昌自己開還要還少，她酸「還以為是柯文哲需要黃國昌，沒想到，恐怕現在是柯文哲不能沒有黃國昌」。她強調，當政治成為柯文哲涉嫌圖利貪污的遮羞布，沉默的多數就成了最大的答案，多數人認為柯文哲存在貪污疑慮。

最後，吳靜怡表示，只要橘子（許芷瑜）不回來，柯文哲就難以證明清白。





原文出處：快新聞／柯文哲抗告遭高院駁回！吳靜怡質疑「1操作」嗆：政治成貪污遮羞布

更多民視新聞報導

助理怒離席！陳玉珍縮了「與工會達共識」 發起人重申：撤回提案

柯文哲嗆錯人？律師曝真正問題是「黃國昌」

國民黨挺貪污？28藍委拒撤助理費除罪化 公督盟怒籲全民「做這事」

