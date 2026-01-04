柯文哲抵嘉助陣張啓楷 市場 文化路掃街人氣爆棚

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】民眾黨前主席柯文哲，昨日答應當立委張啓楷競選嘉義市長的總幹事後，今（4）日又到嘉義，一同展開市場與宮廟行程，透過最直接的面對面互動，向市民說明張啓楷長期深耕財經與預算領域的專業，並以實績證明「懂預算、會爭取」才是嘉義市需要的治理能力。

立委張啓楷說明，在國會推動與把關預算的經驗，是嘉義市爭取建設資源的關鍵底氣，過去在財劃法修法也已為嘉義市爭取到66億元挹注，讓地方自治可以不再成為口號；面對地方長期反映的經費落差，行政院、主計總處及相關部會若仍以「不副署、不執行」抵制，等同把依法行政當成可選項目，不只傷害地方發展，更是在破壞台灣憲政法治的基礎。

廣告 廣告

立委張啓楷表示，今日上午首站自永和菜市場出發，沿途攤商與採買民眾主動打招呼、加油聲不斷，許多民眾停下腳步合影留念，拍照民眾絡繹不絕，更有賣衣服男子用手指放入嘴巴吹炮聲再配合衣架敲打紙板，以「鳴炮」效果歡迎主席和立委，令人嘖嘖稱奇，現場反應相當熱烈；面對每一位鄉親，張啓楷也把握機會，逐一寒暄致意、握手問候，傾聽大家對生活與城市的真實感受，用最誠懇的方式爭取認同，展現親民踏實的作風。

立委張啓楷強調，第二站前往共和市場，同樣以「面對面、逐攤致意」方式與攤商、市民互動，許多鄉親在合影及簽名之餘，也直接提到生活壓力與地方建設期待；張啓楷競選團隊認為，中央各部會過去常見「口頭支持、預算卡關」的落差，真正需要的是能把關預算、盯緊執行、把資源帶回嘉義的人，否則地方需求再多，最後仍可能被中央政府消極處理，相關預算仍然年年落空，讓市民期待一再被拖延，完全無視地方的迫切需求。

立委張啓楷說，第三站抵達大天宮參拜祈福並與信眾交流，現場互動同樣熱絡，不少鄉親主動上前要求握手、合影、表達支持；隨後一行人也前往嘉邑城隍廟參香，向城隍爺祈求風調雨順、市政順利，並與前來參拜的鄉親近距離互動、傾聽心聲。立委張啓楷指出，截至目前已完成永和菜市場、共和市場、大天宮及嘉邑城隍廟等行程，沿途回應熱烈、合影人潮絡繹不絕，展現嘉義市基層對張啓楷選戰與柯文哲回嘉助陣的高度關注。

立委張啓楷補充說，今日行程下午除安排民族路上震安宮参拜外也進行文化路掃街持續與市民互動，約300多名民眾隨著柯、張團隊掃街聲勢浩大，顯見柯文哲和張啓楷的民眾魅力。張啓楷強調，團隊也將持續以財經與預算專業為核心，要求中央相關機關對嘉義市建設經費與執行進度給出明確交代，不能讓地方發展被中央政府一再拖延，務必把資源真正落實到市民生活。

圖：民眾黨前主席柯文哲，昨日答應當立委張啓楷競選嘉義市長的總幹事後，今（4）日又到嘉義，一同展開市場與宮廟行程，透過最直接的面對面互動，向市民說明張啓楷長期深耕財經與預算領域的專業，並以實績證明「懂預算、會爭取」才是嘉義市需要的治理能力。所到之處都受到熱烈歡迎。（記者吳瑞興攝）