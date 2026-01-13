柯文哲抵宜蘭 輔選陳琬惠

前民眾黨主席柯文哲於昨（十三）日上午九時到宜蘭輔選民眾黨徵召宜蘭縣長參選人陳琬惠拉抬聲勢，由民眾黨中評會主委李偉華陪同。在五結鄉四結福德廟參香祈福，也接受支持民眾加油打氣，拍照合影，「阿北加油，琬惠當選。」回應藍白合進度，柯文哲表示，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌，已經有團隊對接，至於傳出民眾黨主席黃國昌，有意讓柯文哲妻子陳佩琪，參選台北市長，柯文哲表示，陳佩琪只是助選、不會參選的。

前民眾黨主席柯文哲表示，國民黨的鄭麗文主席，跟民眾黨的黃國昌主席他們會去商量，但是據其所知應該是，雙方都已經有成立對接的團隊，細節應該會處理。陳琬惠則表示，兩位黨主席組成小組對接，藍白合進度，地方就是努力的往前衝，那有關合作的部分就交給主席們來做討論。不管是國民黨的立委吳宗憲與議長張勝德都是朝向藍白合討論，民進黨林國漳都以「正派」掛在嘴上，宜蘭非常明顯，有六成鄉親對總統賴清德執政不滿意，藍白合是最重要，共推人選不能有司法爭議是基本要件，藍白合便有機會來贏得宜蘭縣長選舉。

傳出黃國昌還點名，讓柯文哲的妻子陳佩琪，參選台北市長。柯文哲表示，陳佩琪是幫大家助選那個沒問題的，她不會自己去選的。柯文哲指出：「不管什麼藍白和綠白，我覺得最重要還是台灣最大利益、人民最大福祉，那其實還是所有的一切都是賴清德的一念之間，有時候還是忍不住要問，賴清德你為什麼讓台灣搞到四分五裂。

針對媒體提問，居民關心的北宜高鐵建設計畫現已進入行政院核定階段、但許多專家學者持反對意見，台灣民眾黨對此項建設的立場為何？柯文哲表示，建設經費暴增到四千億元不符合市場經濟效益，政府真正要去討論不該只有北宜高鐵，應思考「到底是要高鐵、北宜直鐵、還是整個北宜線原來舊線路的效益改善？甚至國五的優化或興建台62等等」有非常多的問題需要政策辯論，國家政府面對重大地方建設絕對不能是炒地皮、喊口號，應從人民利益、效率為核心出發。陳琬惠強調，雖然很多宜蘭人期待北宜高鐵，但從過去的一八00億到現在四千億，民進黨執政下，整個交通建設似乎變成一個政治紅利，宜蘭交通問題絕非蓋高鐵就能解決，包含雪隧優化、台62線等等都應有具體評估，不是不蓋高鐵，而是要砸四千億蓋北宜高鐵前，應做通盤檢討以及政策討論。

柯文哲與陳琬惠，接續展開整天的拜訪行程，前往羅東聖母醫院、以及陽明交通大學附設醫院蘭陽院區，交流偏鄉醫療和設立在地門診中心的健康照護。