柯文哲拉抬「藍白合」聲勢 張啓楷爆料嘉義縣有2「奇兵」

民眾黨創黨主席、張●楷競選總幹事柯文哲偕張●楷特地來嘉義市拜訪陳家平致謝。（廖素慧攝）

柯文哲致贈「勇敢」袋裝伴手禮，感謝陳家平退選助攻推動「藍白合」。（廖素慧攝）

柯文哲、張●楷拜訪陳家平，三人期待「藍白合」早日成局。（廖素慧攝）

嘉義市長選舉國民黨人選難產，獲民眾黨提名的張啓楷立委積極推動「藍白合」，競選總幹事柯文哲11日拜訪聲明退選市長的藍軍議員陳家平，也再拉抬白營聲勢，張啓楷加碼爆料藍白正討論共推嘉義縣長提名人選，已有2名好人選。

張啓楷說，現在跟國民黨正在討論嘉義縣長提名的人選，已經有兩位不錯人選，可能可以由在野共推人選，會不會成要進一步討論，但目前有兩位人選，資歷都相當地完整。

張啓楷還說，民眾黨在嘉義縣太保、水上、民雄，還有人口比較多的鄉鎮，都有提出縣議員的實力，目前正在進一步討論。

至於嘉義市，基於藍白合作的和諧，原則上東、西區會各提名1席市議員，當然最後提名幾個，要跟國民黨進一步討論。

國民黨市議員陳家平日前宣布退出市長選舉，以成就「藍白合」能贏得市長選舉的大局，民眾黨創黨主席、張啓楷競選總幹事柯文哲偕張啓楷特地來嘉義市拜訪陳家平致謝。

張啓楷說，謝謝他成全「藍白合」大局，一起贏得藍白合的勝利，此外，也要向陳家平請益，「藍白合」不只攸關今年地方公職人員選舉，更是民國117年藍白合起手式，嘉義市一定要贏。

張啓楷還說，陳家平退選是希望加速「藍白合」，不能再內耗，步調要加快，希望2月15日前能完成整合，國民黨主席鄭麗文也曾提到最晚不超過3月，嘉義市「藍白合」一定會推出最強組合。

張啓楷強調，嘉義市長選舉若「三腳督」，鷸蚌相爭，民進黨就漁翁得利，會與國民黨進一步討論。

