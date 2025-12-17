柯文哲拉蔣萬安救援 沈慶京講古2小時遭打斷

柯文哲弊案進行第3天辯論，律師強調柯文哲未違法。（鏡報董孟航攝）

台北地院審理柯文哲弊案，今（17日）進行柯文哲律師為被告答辯及沈慶京陳述，柯的律師強調，現在的台北市蔣（萬安）市府已公開表示京華城案合法，律師強調，京華城可以依據都市計劃法、土管條例及細部計劃3條路來取得容積獎勵，律師指出，彭振聲是因為遭羈押想交保而認罪，邵琇珮則是想保住公務員資格而認罪，2人與柯文哲均無明知違法。

柯文哲的律師答辯完畢後，下午沈慶京開始陳述，仍維持無罪答辯、否認行賄、政治追殺，沈從自己學生時代講到加入幫派、創業及不會行賄的家訓與後事，沈慶京說了長達2個多小時後，在講到父親及朋友來訪時泣不成聲，審判長打斷說「沈慶京先生，你講的這些跟法律及事實答辯無關」問他還有多少沒講？沈慶京說「好，我知道，浪費太多時間了」，他馬上將手中的1.1萬字文稿簽名後交給法院附在筆錄中，不再當庭陳述。

柯文哲的律師今也否認陳盈助等金主捐款，強調USB行動硬碟的EXCEL檔記的內容錯誤率很好，對於「王令麟500」、「謝國樑200」、「陳盈助300」等人已出庭證明數字代表的是錢，後面是萬元，柯文哲的律師指出，王令麟、謝國樑及陳盈助等人並沒有捐錢；關於檢察官指控柯文哲收沈慶京210萬，律師表示，這是政治獻金不是賄款。

對於檢察官指控柯文哲2020年2月20日在台北市長辦公室與沈慶京密會後，達成放水京華城案及收賄的期約，讓京華城案一路過關，違法取得價值121億元的不法獎勵容積，律師強調，柯文哲與沈慶京對於當天見面討論什麼？現在記憶已不清楚，雖有已認罪的朱亞虎證稱沈柯當天談京華城，律師認為，這是朱亞虎的猜測，事實上沈柯當天可能討論的是延壽國宅案。

檢察官起訴指柯文哲在行政法院審理京華城案爭取120284平方公尺容積率時時，同時也將京華城相同訴求的陳情案送都發局轉都委會研議，後來行政法院已判決台北市政府勝訴，不必給京華城120284平方公尺容積，但柯文哲與彭振聲共謀，見讓京華城案起死回生，再無中生有自行創設容積獎勵，改以給京華城20%容積獎勵的方式，滿足京華城對於容積率的要求。

柯文哲的律師表示，柯文哲與彭振聲並無犯意聯絡，柯文哲只有在2020年2月18日前問彭振聲有關京華城容積120284平方公尺是否僅為一性次(拆除改建即不再適用)，但後來不了了之，律師強調，彭振聲在2020年2年18日面對沈慶京及應曉薇要求他京華城容積陳情案放水時拍桌拒絕，可證明彭振聲與柯文哲並無共謀，容積率是都委會審議後給予，並無不法。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

