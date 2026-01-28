柯文哲拋代孕換軍購！洪健益：看不起黃國昌

圖/民眾黨提供

民眾黨主席黃國昌本月底將卸任立委，是否參選新北市長與藍白合路線息息相關，備受關注；然而前民眾黨主席柯文哲日前自爆，近日拜會民進黨團總召柯建銘時，曾向對方提議若《人工生殖法案》通過，他會來處理總預算及軍購，要「給對方一個台階下」，疑似靠攏綠營的舉動引發熱議。對此，民進黨台北市議員洪健益昨（27）日直言，柯文哲已經看不起黃國昌了，在藍綠之間大玩槓桿，以得到最大政治利益。





洪健益昨日在《新聞面對面》中直言，國民黨現在很清楚，就是要跟黃國昌談，因為黃才能被拿捏住、才駕馭得住，才有機會溝通「大藍小藍」，但另一面來看，柯文哲會自爆代孕換軍購跟總預算，「我不瞞你說，他（柯文哲）已經看不起黃國昌了」。

廣告 廣告





洪健益指出，柯文哲現在在玩平衡、開槓桿，透過游移在藍綠間，創造自己的聲量跟討論度，「其實你看這幾天，柯文哲還是都在版面上」，很明顯就是要媒體的關注度。





洪健益認為，柯文哲他知道媒體要什麼，透過一直丟鯊魚理論，未來會持續操作媒體集聚小眾，也就是民進黨裡的小草，讓他能左右國民黨，得到最大的政治利益 。