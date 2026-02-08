柯文哲拋震撼彈！新竹縣長藍白合「只有一組候選人」

民眾黨創黨主席柯文哲今（8）日表示，2026地方選舉藍白合作是大戰略，新竹縣長方面民眾黨與國民黨將進行協調，一定會只有一組候選人。他強調，黨對黨談判由民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文對接，合作是大方向，但細節由中央黨部決定。

民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

民眾黨青年部8日在新竹舉辦「2026該你上場：選戰實務培訓營」新春揮毫與春聯發送活動，柯文哲與新竹市副市長邱臣遠、民眾黨新竹縣竹北議員林碩彥共同出席。柯文哲受訪時指出，民眾黨在新竹得票率最高，擁有強大支持群眾，對民眾黨而言要推出最好的候選人來競爭。

廣告 廣告

針對外界關注新竹縣長是否比照新竹市藍白合模式，柯文哲明確表示，2026地方選舉藍白合作是大戰略，當然希望新竹縣長方面民眾黨跟國民黨會協調，一定會只有一組候選人，只要候選人確定後都會討論如何合作，原則上會藍白合。媒體追問藍白合機制是否會綁定竹北市長，柯文哲回應，黨對黨談判原則上由黃國昌跟鄭麗文對接，他知道合作是大方向，但細節由中央黨部決定。

新竹市副市長邱臣遠。（圖／資料照）

由於傳出邱臣遠與林碩彥有意爭取竹北市長提名，邱臣遠表示，不管新竹、竹北都是民眾黨支持度高的地方，他身為新竹黨部主委，責任就是要推出最強候選人，不管是他還是黨內有志同志爭取服務機會都是非常好的現象，相信過程中也可以讓竹北市民感受民眾黨誠意。邱臣遠說，他個人不排除任何可能，「戰士沒有選擇戰場權利」，會配合黨中央跟民意回饋推出最強候選人。

林碩彥則表示，竹北市長人選應由黨中央決定，會有公開透明機制，希望竹北市旗開得勝、一馬當先，推出最強候選人。國民黨先前已宣布禮讓新竹市長高虹安爭取連任，外界持續關注藍白在新竹地區的合作布局。

延伸閱讀

嘉義市議員選戰震撼彈 黃敏惠力挺侄子黃政融參選

李明璇巧遇王世堅 扶龍王喊話：國民黨「最好的璇擇」

台中姊弟之爭仍僵持 葉元之憂兩敗俱傷：不能拖延