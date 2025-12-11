柯文哲拋「戴面具」爭法庭直播 強碰被遺忘權

民眾黨前主席柯文哲今出庭爭法庭直播，建議不想被拍的可戴面具出庭。（鏡報李智為攝）

台北地院今(11日)起連10個工作天進行柯文哲弊案最終辯論庭，今天進行提示程序，但庭訊一開始，為了柯文哲要求法庭同步直播問題，花了整整1個小時討論，由於全案共11被告，目前僅有柯文哲及沈慶京堅持LIVE直播，端木正則是提出「被遺忘權」，要求他的部分不直接播送，柯文哲表示，不想被看到的可以戴面具出庭，審判長江俊彥說，出庭可以戴口罩，若戴面具出庭，不符合法庭莊嚴的原則。

合議庭12月2日裁定辯論及宣判程序准予錄影，在宣判後5天公開播放，柯文哲認為應同步LIVE直播，沈慶京今則表示，將來判他無罪，也只是遲來的正義，自己原本身為「經濟戰士」，因為這個案子，現在戰士已經死掉了，希望他講的話能至少讓亞洲人看到，要求法庭直播。

依據黃國昌等藍白立委修正的《法院組織法》，法院言詞辯論及宣判錄音錄影可以公開播送，依據司法院訂的《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》並非開庭即時LIVE直播，而是宣判後5日內播出，審判長江俊彥今當庭表示，依法播送內容不包括被告的最後陳述及量刑辯論，江提醒柯文哲等被告若有很多話要在最後陳述講，建議提前到論告辯論時說。

江俊彥也提醒庭內所有人，將來錄影是從法官背後往前錄，除了律師、被告及檢察官，庭內旁聽者也會在鏡頭內，若不想被拍到面容，建議「自帶馬賽克」可以帶口罩來出庭或旁聽，柯文哲立即反問，公開播送不包括最後陳述是誰定的？並抱怨這樣是最做半套、很奇怪，柯說這是台灣第一次，如果不想被拍到，可以戴面具出庭，審判長江俊彥則說戴口罩可以，戴面具不符合法庭莊嚴原則。

今天庭訊時，審判長江俊彥針對直播問題先行處理，柯文哲聲請法庭直播LIVE後，合議庭依法僅能准見錄影後在宣判後播出，柯文哲仍是要求同步LIVE，提出抗告，沈慶京認同柯的主張也抗告，端木正則是相反主張，提抗告要求行使被遺忘權，請法院將他的部分遮隱，其餘李文宗文告則是放棄抗告。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

