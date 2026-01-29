柯文哲拋「藍白分」再酸：藍營每個都玻璃心

▲民眾黨前主席柯文哲拋「藍白分」新概念，並調侃說：「藍營的朋友每個都很玻璃心啦！」（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 外界不僅高度關注民眾黨內「兩顆太陽」的權力結構，也聚焦於藍白關係走向會如何發展。不過，民眾黨前主席柯文哲倒是顯得態度輕鬆，甚至拋出新說法，強調比起藍白合，更重要的是「藍白分」，也就是分工合作、各司其職，但是否恐演變成「分手」的分，柯文哲則調侃說：「世界上什麼事都有，但國民黨的朋友們每個都很玻璃心啦！」

柯文哲今（29）日上午出席第5屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動記者會，面對媒體追問，「藍白分」是否可能從分工走向分手？柯文哲語帶嘲諷表示，「藍營的朋友每個都很玻璃心，綠營則是見獵心喜」，話鋒一轉更把矛頭指向總統賴清德，反問：「藍白合不就是賴清德造成的嗎？」試圖將藍白關係的紛擾轉嫁到執政黨身上。

此外，針對民眾黨推出由柯文哲與黃國昌聯名落款的限量春聯，是否意在化解兩人「互比人氣」的敏感問題，柯文哲則淡化處理，稱黨內會推出多種版本的春聯，大家可以依照自個喜好去索取，要外界不必過度解讀、藉此大作文章。

柯文哲也再度強調，他與黃國昌是「分工合作」的關係，並自嘲每次一看到法律條文就想睡覺，連自己的卷宗都懶得翻，但黃國昌對法律就很有興趣，因此立法院相關事務自然交給黃處理，而他未來則會把重心放在南部經營與布局。

