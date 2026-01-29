柯文哲拋「藍白分」喊分工合作！再酸國民黨「每個都玻璃心」

即時中心／連國程報導

民眾黨前主席柯文哲今（29）日出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動記者會，外界不僅關心他對藍白合的態度，也好奇民眾黨內出現有兩個太陽該怎麼辦？柯文哲面對提問神情輕鬆，表示比藍白合更重要的另一個概念是「藍白分」，就是分工合作，每個人做最擅長的事，他還說這個概念也可以應用於他跟黃國昌的關係。

柯文哲拋「藍白分」酸國民黨玻璃心

記者問柯文哲，「藍白分」是否可能從分工變分手？柯文哲說「世界上什麼事都有啊」，他感覺「這個藍營的朋友們，每個都很玻璃心啦，那綠營的每個見獵心喜」，還話鋒一轉，將矛頭指向總統賴清德，說「藍白合不就賴清德造成的嗎？」似乎想藉此迴避爭議問題。



記者又問到民眾黨限量發行由柯文哲與黃國昌聯名落款的春聯，是否為了避免他與黃國昌互比人氣的尷尬？柯文哲說民眾黨會推出多種版本的春聯，大家可以自己拿喜歡的，要外界不必大作文章。他也再次強調將與黃國昌分工合作，他說自己每次看法律條文就想打瞌睡，他甚至連自己的卷宗都懶得看，但黃國昌就對法律很有興趣，所以柯文哲認為，立法院就給黃國昌去處理，他以後專心到南部發展。

