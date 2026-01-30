柯文哲拋「藍白分」 黃國昌怒打斷記者：不要斷章取義！柯老大講的沒錯

記者陳思妤／台北報導

前民眾黨主席柯文哲接任國家治理學院院長，他昨（29）日受訪時稱，「藍白合」，也可以變成「藍白分」，「分」是分工合作，但對於是否可能變成「分手」，他也笑說，什麼事都有可能，藍營朋友們每個人都很玻璃心。但，民眾黨主席黃國昌今（30）日一聽到「藍白分」，就不滿直接打斷記者提問，「唉唷，拜託大家不要這樣斷章取義嘛！」他認為「柯老大」講的沒有錯，分工合作把自己的事情做好，這才是現在最重要的事情。

柯文哲昨天受訪時稱，有時候說「藍白合」，也可以變「藍白分」，分是分工合作，每個人做擅長、喜歡的事這樣就好。媒體追問「你剛剛說藍白分，那有可能從分工合作變分手嗎？」柯文哲笑回，世界上什麼事都有，感覺藍營朋友們每個人都很玻璃心，綠營的人都見獵心喜，但為什麼會有藍白合，這不就是總統賴清德造成的嗎？台灣一切困境賴清德要負最大責任，他把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到最後兩個黨只能合作。

黃國昌等6名白委將在2月1日請辭，今天是他們最後一天在立法院上班，民眾黨團也舉行「珍重再見 後會有期！」記者會。媒體詢問，「柯主席提到藍白分，藍營之前就擔心變成分手，他有說…」但記者話都還沒說完，黃國昌就直接拿起麥克風出聲打斷，「唉唷，拜託大家不要這樣斷章取義嘛！」

黃國昌說，柯文哲說藍白分不就分工合作，「你也知道他講的藍白分是分工合作，那這樣就好啦，這樣不就答案就出來了嘛！下一個標…用那個標，不管後面那個分講的是分工合作，在無限想像、不斷放大，其實沒有必要啦！」

黃國昌表示，「我可以很率直的跟大家講」，跟國民黨主席鄭麗文的溝通非常直接、非常順暢，他也當面跟鄭麗文講，兩黨合作為的是重要的目標、重要的政策、重要的願景，台灣民眾黨跟中國國民黨有不同的政策主張，但是在一些重要目標上有共同的目標可以相互合作。

黃國昌稱，現在目前非常重要的目標就是拉下違憲亂政、一天到晚分裂台灣、把台灣搞得四分五裂的民進黨政府，在這個目標下兩黨有各自擅長的領域，大家在自己的工作崗位上把自己的事情做好。

「兩邊都把自己表現做好，最後加起來才會像三角形的兩邊一定大於第三邊」，黃國昌指出，這個戰術他之前就講得非常清楚，他跟鄭麗文當面溝通時也這樣表達，而鄭麗文也認可。「柯老大講分工合作一點都沒有錯啊！」黃國昌說，兩個不同政黨大家有不同優先重視的價值，分工合作把自己的事情做好，這才是現在最重要的事情。

