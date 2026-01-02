柯文哲拜會國民黨團自嘲「劫後餘生」 傅崐萁：走政治不背兩三條罪不會大尾

民眾黨前主席柯文哲（左）拜訪國民黨黨團全體委員，恭賀新任總召傅崐萁（右）、首席副書記長許宇甄當選。（圖／周志龍攝）

民眾黨前主席柯文哲今（2）日攜立院黨團總召黃國昌拜會國民黨團。國民黨團總召傅崐萁讚柯「滿血回歸」，柯文哲稱自己是「劫後餘生」，但今天來還是要拜託大家支持《人工生殖法》；傅崐萁則用台語笑回，「走政治沒有背個兩三條罪，不會大尾」。

柯文哲與黃國昌今日帶領民眾黨立委到立院黨團拜會，為拜託優先法案《人工生殖法》獲得支持。柯文哲表示，「人工生殖法」有些條文要過，這是他對立委陳昭姿的承諾。

在拜會國民黨團時，因遇上幹部選舉，柯也恭賀傅崐萁連任總召、首席副書記長當選人許宇甄。傅崐萁表示歡迎柯文哲滿血歸來，柯文哲笑回，他是「劫後餘生」；傅崐萁則表示，「走政治沒有背個兩三條罪，不會大尾」。

廣告 廣告

傅崐萁指出，賴清德政府發動民主國家800年來沒碰過的大罷免，是全世界民主之恥，讓全世界民主國家瞠目結舌，賴清德登基一年六個月中，他們經歷考驗，但藍白強力結合，完成過去30年各政黨不斷強調的民主法案，完成國會改革。

傅崐萁回顧過去本屆立法院會藍白合作政績，包含《青年基本法》、《新住民基本法》，以及推動軍人加薪，公教人員停砍年金，警消人員所得替代率等，感謝民眾黨與國民黨一起守護台灣的民主自由的發展。他表示，相信今年九合一的選舉在藍白共同合作下，一定能夠獲得最大的勝利，接下來就是2028光復台灣，結束「清德宗元年」，讓「清德宗」退位。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

劉品妡邀民眾觀影《冠軍之路》 感受台灣團結、堅持不懈的精神

元旦起恢復餐廳廚餘養豬 中市府首波稽查全數合格

挨告獲不起訴 白委批媒體勾結黑幫