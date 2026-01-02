柯文哲拜會柯建銘談15分鐘！1 句話回應總預算 老柯喊「我有信心」

民眾黨前主席柯文哲（右）2日中午拜會民進黨立法院黨團總召柯建銘（左），盼其支持民眾黨立委陳昭姿的《人工生殖法》修正案，「因為立法院的法案要過，一定要老柯同意。」（丁上程攝）

民眾黨前主席柯文哲2日上午前往民眾黨立法院黨團，除參加晨會外，也前往拜會國民黨團、立委及民進黨團總召柯建銘。兩人經過簡短約15分鐘的會面後，隨即下樓接受媒體訪問。柯文哲表示，今天主要是為了陳昭姿的《人工生殖法》修正草案來拜會柯建銘，「因為立法院的法案要過，一定要老柯同意。」柯建銘則表示，比較重要的是總預算的問題，這點還要拜託柯文哲，柯則回應「好，這個要處理了。」

柯文哲2日上午先是前往民眾黨立院黨團參與晨會，並於會後與黨團立委們一同舉行記者會。之後就前往國民黨立院黨團及各委員辦公室拜會，希望能支持陳昭姿提出的人工生殖法修正案。而中午立法院會結束後，柯文哲也前往拜會民進黨團總召柯建銘，兩人經過約15分鐘的短暫會談後，隨即下樓接受媒體訪問。

柯文哲表示，今天來拜會柯建銘，主要是為了陳昭姿的人工生殖法修正案，「因為立法院的法案要過，一定要老柯同意，就是要柯總召幫忙嘛，我是為了這件事情來的啦。」一旁的柯建銘隨即表示，人工生殖法行政院有版本，「我們有我們的立場，但是今天比較重要的是總預算的問題，這點要拜託。」柯文哲也隨即回應「好，這個要處理了。」

而針對總預算爭議，柯文哲隨後低調表示，他現在無任何公職，「不過這樣，該處理還是要處理的，看怎麼處理。」柯文哲也強調，柯建銘是當事人，他一定有辦法處理，「柯建銘什麼事情都可以搞定的。」一旁的柯建銘也附和表示「有你這句話，我有信心。」

至於雙方15分鐘間聊了什麼，柯則表示跟柯建銘是好朋友，可以聊的東西太多了；現場媒體則追問，是否有聊到新竹市長高虹安？柯文哲則稱「有嗎？好像沒有。」並反問記者「哪壺不開提哪壺。」

