柯文哲拜會民進黨團！綠委籲：藍白快審預算

▲柯文哲昨拜會民進黨團，林楚茵表示，不只人工生殖法重要，總預算與國防預算更是與民眾福祉息息相關。（圖／記者嚴俊強攝，2026.01.02）

[NOWnews今日新聞] 台灣民眾前黨主席柯文哲昨向朝野黨團請託人工生殖法有關代理孕母部分，並先後拜會民進黨立法院黨團總召柯建銘與黨團；柯建銘則說，行政院有提版本，民進黨團會按照院版走，也希望柯文哲能幫忙總預算案與軍購案。對此，民進黨立委林楚茵今（3）日表示，不只人工生殖法重要，總預算與國防預算更是與民眾福祉息息相關，呼籲藍白趕快讓預算付委審查，才是真正福國利民。

林楚茵表示，柯文哲昨為《人工生殖法》拜會民進黨團，她樂見不同政黨針對法案實質討論，讓國會回歸正常的民主運作，但她也要提醒，現在已經是2026年，但今年的總預算竟然還沒辦法審查。

廣告 廣告

林楚茵直言，柯文哲一邊要求支持民眾黨版的人工生殖法案，民眾黨卻也一邊與國民黨聯手，在程序委員會持續封殺今年的總預算與國防預算，連討論都不給討論。

林楚茵提到，她自上個會期就非常關心人工生殖法，並數度與民間團體、專家學者討論，提出法案，主張將女同性配偶納入《人工生殖法》適用範圍；在兼顧子女最佳利益下，她也支持放寬未婚女性使用人工生殖技術，捍衛女性生育自主權。

針對人工生殖，林楚茵說，目前行政院版草案已送交立法院，其核心理念與她一致，皆是要尊重女性生育自主並落實兒童最佳利益保障，而代理孕母因涉及倫理、母嬰健康、人權與法律等複雜問題，目前缺乏社會共識，必須 「脫鉤處理」。

「不只人工生殖法重要，總預算與國防預算更是與民眾福祉息息相關！」林楚茵說，勞保生育給付差額補助、TPASS行政院通勤月票 等攸關民生的計畫，今年預算通通被藍白擋下，無法施行，「藍白趕快讓預算付委審查，才是真正福國利民」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國民黨在新北不初選？蘇巧慧喊：新北市民才是面試官

期待藍白新年新氣象！民進黨團：在野黨別再把杯葛當成政績

影／柯綠合作？柯文哲笑而不語 柯建銘幫腔：沒有看出來嗎